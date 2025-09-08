5 exercícios simples para fortalecer as costas e melhorar a postura

Manter a coluna ereta não é apenas uma questão estética: é saúde e qualidade de vida. Uma boa postura equilibra os músculos ao redor da coluna, diminui dores, melhora a respiração e até favorece a circulação sanguínea.

Já os maus hábitos, quando repetidos ao longo do tempo, levam a fadiga muscular, cãibras, dores crônicas e até alterações na estrutura óssea, como escoliose (desvio lateral da coluna, formando uma espécie de "S") e hipercifose (curvatura excessiva da coluna torácica, conhecida popularmente como "corcunda").

Outro ponto importante é que o desalinhamento corporal também compromete órgãos internos, como rins, pulmões e estômago, interferindo em funções básicas como a respiração. Por isso, alinhar a postura é um investimento direto em longevidade e bem-estar.

Exercícios que fortalecem e corrigem

Para melhorar a postura, é possível recorrer a exercícios simples que podem ser feitos em casa, sempre com orientação profissional para evitar lesões. Entre os mais eficazes estão:

Extensão de tronco: deite de bruços, mãos na nuca, e erga o tronco e as pernas ao mesmo tempo. Esse movimento fortalece a região lombar. Prancha: apoie-se nos antebraços e na ponta dos pés, mantendo o corpo alinhado e o abdômen contraído. Excelente para fortalecer o core. Alongamento do piriforme: sentado, cruze uma perna sobre a outra e incline o tronco à frente. Ajuda a soltar a musculatura dos glúteos. Elevação de quadril: de barriga para cima, flexione os joelhos e eleve o quadril até formar uma linha reta entre ombros e joelhos. Trabalha glúteos e lombar. Elevação lateral de perna: deitado de lado, levante a perna de cima sem mexer o tronco. Ótimo para fortalecer quadris e estabilizar a coluna.

Esses movimentos, feitos de forma gradual e respeitando os limites do corpo, ajudam a prevenir dores e corrigir desalinhamentos.

Ajustes que fazem a diferença

Além dos exercícios, pequenas mudanças nos hábitos cotidianos ajudam a manter a coluna saudável:

Ergonomia no trabalho: mesa e cadeira devem estar ajustadas de acordo com sua altura. O monitor precisa ficar na linha dos olhos para evitar que o pescoço se projete para frente. Já a altura da mesa deve ficar em torno de 70 cm.

*Com informações de reportagens publicadas em 06/02/2019 e 01/04/2020