Topo

Notícias

Altenburg lança marca de roupas premium para mulheres; pijama a R$ 599

Danielle Altenburg é fundadora da marca Zu Wear, do Grupo Altenburg - Divulgação
Danielle Altenburg é fundadora da marca Zu Wear, do Grupo Altenburg Imagem: Divulgação
do UOL

Claudia Varella

Colaboração para o UOL, em São Paulo

07/09/2025 05h30

O Grupo Altenburg extrapolou o segmento de cama, banho e decoração para casa e lançou uma marca de roupas para o público feminino: a Zu Wear, que tem no portfólio pijamas e peças casuais para o dia a dia. Mas a moda premium tem o seu preço: pijama chega a custar R$ 599.

Marca de roupas premium

A Zu Wear foi lançada em junho deste ano. O investimento do Grupo Altenburg na marca foi de cerca de R$ 500 mil. Até o final do ano, serão investidos mais de R$ 1 milhão, no desenvolvimento das peças e ações de marketing.

Relacionadas

Casal sai do turismo para confeccionar 'roupas de médico'; fatura R$ 14 mi

Por avô, médica abre residencial 'premium' para idosos; mensalidade é alta

Startup fatura R$ 7 mi economizando água de outras empresas; veja como

São duas linhas premium. A homewear tem roupas do dia a dia, como camisas e kimonos, calças soltinhas, shorts e vestidos. Já a sleepwear é de pijamas. As matérias-primas usadas são: linho, algodão, poliamida, elastano e viscose "Apostamos em peças versáteis que possam ser usadas em diferentes ocasiões e momentos do dia e para a hora de dormir, com pijamas confortáveis e elegantes", diz Danielle Altenburg, fundadora da marca. Ela é uma das sócias do Grupo e bisneta da fundadora da empresa, Johanna Altenburg.

Locais de venda. A marca está sendo vendida no e-commerce da Altenburg e em quatro lojas físicas em shoppings de Balneário Camboriú (SP), São Paulo, São Roque (SP) e São José do Rio Preto (SP). Segundo Danielle, não há intenção de expandir para lojas multimarcas nem lançar coleções masculinas ou infanto-juvenis.

Moda premium tem custo alto. No e-commerce, o preço das calças e das camisas, por exemplo, vai de R$ 299 a R$ 499. Shorts custam R$ 199, e pijamas chegam a R$ 599.

Meta da nova marca. Nos próximos dois anos, a meta, segundo Danielle, é que a Zu Wear represente 1% da receita da Altenburg.

Empresa é centenária

Altenburg é uma empresa familiar e centenária. Foi criada em 1922, em Blumenau (SC), por Johanna Altenburg, que, viúva e com dois filhos, começou a costurar acolchoados para sustentar a família, em um galpão anexo à casa em que morava.

Portfólio de produtos. A empresa produz travesseiros, jogos de cama, edredons e colchas, toalhas para banho e piscina e roupões, além de itens de decoração de casa, como almofadas, mantas e velas aromáticas. O Grupo Altenburg tem quatro marcas: Altenburg, Altenburg Haus, Ecofiber e agora a Zu Wear.

Em 2024, o faturamento foi de R$ 652,8 milhões. O lucro não foi revelado.

Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

'Santo millennial' que fez milagre no Brasil é canonizado por Leão XIV

Juristas veem proposta de anistia ampla do PL barrada pela Constituição

Após desembarque do governo, centrão prepara plano para escantear Bolsonaro

Direita volta às ruas com anistia resgatada para tentar salvar Bolsonaro

Esquerda defende soberania em atos do 7/9, em meio a sanções dos EUA

Milagre atribuído a santo millennial canonizado hoje aconteceu no Brasil

Sede do governo ucraniano é atingida por bombardeios russos em Kiev

PF encontra foto de TH Joias deitado em cama com pilhas de dinheiro

Perna humana é encontrada em Porto Alegre; perícia fará comparação de DNA

Ataque russo deixa um morto no nordeste da Ucrânia

Não seremos colônia de ninguém, diz Lula em recado aos EUA