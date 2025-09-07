Altenburg lança marca de roupas premium para mulheres; pijama a R$ 599

O Grupo Altenburg extrapolou o segmento de cama, banho e decoração para casa e lançou uma marca de roupas para o público feminino: a Zu Wear, que tem no portfólio pijamas e peças casuais para o dia a dia. Mas a moda premium tem o seu preço: pijama chega a custar R$ 599.

Marca de roupas premium

A Zu Wear foi lançada em junho deste ano. O investimento do Grupo Altenburg na marca foi de cerca de R$ 500 mil. Até o final do ano, serão investidos mais de R$ 1 milhão, no desenvolvimento das peças e ações de marketing.

São duas linhas premium. A homewear tem roupas do dia a dia, como camisas e kimonos, calças soltinhas, shorts e vestidos. Já a sleepwear é de pijamas. As matérias-primas usadas são: linho, algodão, poliamida, elastano e viscose "Apostamos em peças versáteis que possam ser usadas em diferentes ocasiões e momentos do dia e para a hora de dormir, com pijamas confortáveis e elegantes", diz Danielle Altenburg, fundadora da marca. Ela é uma das sócias do Grupo e bisneta da fundadora da empresa, Johanna Altenburg.

Locais de venda. A marca está sendo vendida no e-commerce da Altenburg e em quatro lojas físicas em shoppings de Balneário Camboriú (SP), São Paulo, São Roque (SP) e São José do Rio Preto (SP). Segundo Danielle, não há intenção de expandir para lojas multimarcas nem lançar coleções masculinas ou infanto-juvenis.

Moda premium tem custo alto. No e-commerce, o preço das calças e das camisas, por exemplo, vai de R$ 299 a R$ 499. Shorts custam R$ 199, e pijamas chegam a R$ 599.

Meta da nova marca. Nos próximos dois anos, a meta, segundo Danielle, é que a Zu Wear represente 1% da receita da Altenburg.

Empresa é centenária

Altenburg é uma empresa familiar e centenária. Foi criada em 1922, em Blumenau (SC), por Johanna Altenburg, que, viúva e com dois filhos, começou a costurar acolchoados para sustentar a família, em um galpão anexo à casa em que morava.

Portfólio de produtos. A empresa produz travesseiros, jogos de cama, edredons e colchas, toalhas para banho e piscina e roupões, além de itens de decoração de casa, como almofadas, mantas e velas aromáticas. O Grupo Altenburg tem quatro marcas: Altenburg, Altenburg Haus, Ecofiber e agora a Zu Wear.

Em 2024, o faturamento foi de R$ 652,8 milhões. O lucro não foi revelado.

