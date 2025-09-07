Zelensky critica reunião no Alasca: 'Trump deu a Putin o que ele buscava'

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca. Para ele, a reunião deu ao líder russo exatamente o que ele buscava.

O que aconteceu

Zelensky afirmou que Putin queria a reunião com o presidente dos Estados Unidos para projetar força internacionalmente. "É uma pena que a Ucrânia não estivesse lá, porque acho que o presidente Trump deu a Putin o que ele queria", disse. "Ele queria muito se encontrar com o presidente Trump, com o presidente dos Estados Unidos. E acho que Putin conseguiu. É uma pena."

O presidente ucraniano também declarou que Putin não demonstra interesse em se reunir com ele. "Putin não quer se encontrar comigo, mas quer muito se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, para mostrar a todos vídeos e imagens de que ele estava lá", afirmou.

As declarações foram dadas em entrevista à ABC News neste domingo (7). A conversa com a correspondente Martha Raddatz ocorreu na sexta-feira, em uma fábrica americana bombardeada na Ucrânia.

Os comentários de Zelensky vieram dias antes de um ataque maciço russo. Neste domingo, a Rússia lançou seu maior ataque aéreo da guerra contra a Ucrânia, incendiando o principal prédio do governo no centro de Kiev e matando pelo menos quatro pessoas, incluindo um bebê, segundo autoridades ucranianas.

Zelensky cobrou mais pressão internacional contra Moscou. "Todos entendemos que precisamos de pressão adicional sobre Putin. Precisamos de pressão dos Estados Unidos", disse. "Alguns parceiros continuam comprando petróleo e gás russos. Isso não é justo... Precisamos parar de comprar qualquer tipo de energia da Rússia."

Segundo ele, a energia é usada por Moscou como arma de guerra. "Esta é a única maneira de parar o assassino. Você precisa tirar sua arma. Energia é a arma dele", declarou.

Questionado sobre um encontro direto com Putin, o líder ucraniano disse que o russo impôs condições inaceitáveis. "Ele disse que se reunirá se eu for a Moscou", relatou.

Ele pode vir a Kiev. Não posso ir a Moscou enquanto meu país está sob ataques de mísseis todos os dias. Volodymyr Zelensky

O presidente reforçou que não recusa negociações, mas não em território russo. "Estou pronto para qualquer tipo de encontro — mas não na Rússia — qualquer tipo de encontro, bilateral, trilateral. Ficaremos felizes se você estiver incluído", disse, referindo-se a Trump.

Ele afirmou acreditar que Trump quer encerrar o conflito, mas destacou que a paz precisa ser duradoura. "É importante terminar a guerra e não ter a possibilidade de uma nova agressão em seis meses, em um ano, em dois anos", declarou.

Ao ser questionado sobre como definir vitória, Zelensky disse que ela está ligada à sobrevivência de seu país. "O objetivo de Putin é ocupar a Ucrânia. Para ele, isso é vitória. Para nós, sobreviver já é uma vitória. Porque estamos sobrevivendo com nossa identidade, com nosso país, com nossa independência."