Topo

Notícias

Volkswagen revela SUV elétrico compacto antes do Salão de Munique

07/09/2025 15h14

MUNIQUE (Reuters) - A Volkswagen revelou o conceito para um novo SUV elétrico pequeno neste domingo, como parte do esforço da montadora para oferecer veículos movidos a bateria acessíveis em meio a uma maior concorrência em termos de custo e inovação, tarifas dos EUA e mudanças na demanda do consumidor.

O ID.CROSS faz parte de um portfólio de produtos que levou o grupo Volkswagen, a maior montadora da Europa, a lançar cerca de 60 modelos em 2024 e 2025, disse o executivo-chefe Blume em uma prévia para a imprensa antes do salão do automóvel de Munique, que começa na terça-feira.

A expectativa é de que o SUV elétrico compacto, que terá sua estreia mundial no verão de 2026, tenha um preço entre 28.000 e 30.000 euros (US$32.780 e US$35.121), visando clientes menos abastados interessados em comprar veículos elétricos.

"Sempre enfrentamos grandes desafios", disse Blume, citando a forte concorrência, o declínio da demanda na Europa, a guerra de preços na China e as tensões comerciais, principalmente as tarifas de importação dos EUA, que causaram um duro golpe nas marcas Audi e Porsche ligadas à montadora.

"Mas nós não nos contivemos", disse Blume com relação à oferta do grupo, que também inclui o ID.Polo hatchback EV -- com preço inicial de 25.000 euros -- bem como o CUPRA Raval e o SUV Epiq da Skoda.

(Reportagem de Christoph Steitz e Christina Amann)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Acidente fatal com Elevador da Glória pode ter ocorrido por problemas com cabo, diz relatório

Noruegueses começam a votar em eleição parlamentar disputada

Malafaia compara anistia na ditadura militar com campanha atual do bolsonarismo

Por que os atos da direita sempre têm bandeiras de Israel?

300 presos em fábrica da Hyundai nos EUA serão devolvidos à Coreia do Sul

Ato da esquerda em São Paulo reúne cerca de 8.800 pessoas, afirma USP

Ato bolsonarista em SP tem bandeira gigante dos EUA e pedido por anistia

'Carlo é ponte até Jesus', afirma mãe do 1º santo da geração millennial

ONU diz que há pouco tempo para impedir que fome se espalhe enquanto Israel ataca Cidade de Gaza

Flavio manda recado a Motta e Alcolumbre: 'Não existe meia anistia'

Kimpembe deixa PSG após 20 anos e assina com Qatar SC