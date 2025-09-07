Trump está pronto para "fase dois" das sanções à Rússia pelo conflito na Ucrânia

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que está pronto para passar para uma segunda fase de sanções à Rússia, o mais próximo que chegou de sugerir que está prestes a aumentar as sanções contra Moscou ou seus compradores de petróleo por causa da guerra na Ucrânia.

Trump ameaçou repetidamente Moscou com mais sanções, mas as reteve enquanto buscava negociações de paz.

Os últimos comentários sugerem uma postura cada vez mais agressiva, mas Trump não chegou a dizer que estava comprometido com essa decisão ou o que uma segunda fase poderia acarretar.

Perguntado por um repórter na Casa Branca se ele está pronto para passar para "a segunda fase" das sanções contra a Rússia, Trump respondeu: "Sim, estou". Ele não entrou em detalhes.

Trump tem se frustrado com sua incapacidade de pôr fim aos combates, depois de ter inicialmente previsto que seria capaz de acabar com a guerra na Ucrânia rapidamente quando assumiu o cargo em janeiro.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um e-mail no domingo solicitando comentários sobre as medidas que Trump estava contemplando.

A troca foi uma continuação dos comentários de Trump na quarta-feira, defendendo as medidas que ele já havia tomado em relação à Rússia, incluindo a imposição de tarifas punitivas sobre as exportações da Índia para os EUA no mês passado.

A Índia é um dos principais compradores das exportações do setor energético da Rússia, enquanto compradores ocidentais têm reduzido sua demanda em resposta à guerra.

"Isso custou centenas de bilhões de dólares à Rússia", disse Trump na quarta-feira. "Você chama isso de falta de ação? E eu ainda não iniciei a fase dois ou a fase três."

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse no domingo que os EUA e a União Europeia poderiam impor "tarifas secundárias aos países que compram petróleo russo", levando a economia russa à beira do colapso e levando o presidente russo, Vladimir Putin, à mesa de negociações.

A China é um importante comprador das exportações do setor energético da Rússia.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt em Washington; texto de Ted Hesson)