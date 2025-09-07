Trump dá "último aviso" ao Hamas para que aceite acordo de libertação de reféns

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu neste domingo o que chamou de seu "último aviso" ao Hamas, instando o grupo militante palestino a aceitar um acordo para libertar reféns de Gaza.

"Os israelenses aceitaram meus termos. É hora de o Hamas aceitar também", disse Trump em uma postagem em sua plataforma social Truth. "Eu avisei o Hamas sobre as consequências de não aceitar. Este é meu último aviso, não haverá outro!".

(Reportagem de Jasper Ward)