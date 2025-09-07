Trump dá 'ultimato' ao Hamas para que aceite acordo de libertação de reféns

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu hoje um "ultimato" para que o Hamas aceite um acordo para libertar prisioneiros israelenses em Gaza.

O que aconteceu

Segundo Trump, Israel já aceitou os termos. O presidente norte-americano afirmou, em sua rede social Truth Social, que "é hora de o Hamas aceitar também" e disse que este é seu "último aviso".

Todos querem os reféns em casa. Todos querem que esta guerra acabe! Os israelenses aceitaram meus termos. É hora de o Hamas aceitar também. Avisei o Hamas sobre as consequências de não aceitar. Este é meu último aviso, não haverá outro! Donald Trump

Na sexta-feira (5), Trump disse que estava em diálogo com o grupo palestino. "Estamos em negociações muito profundas com o Hamas", disse o republicano a repórteres, afirmando que a situação será "difícil" e "desagradável" se o Hamas continuar a manter reféns israelenses.

Segundo Trump, o Hamas estava "pedindo algumas coisas que são boas". "Dissemos para deixá-los sair, agora mesmo, deixá-los sair. E coisas muito melhores acontecerão para eles, mas se não os libertarem, a situação será difícil, será desagradável", disse.

Pode haver alguns que tenham morrido recentemente, é o que estou ouvindo. Espero que esteja errado, mas há mais de 30 corpos nesta negociação. Donald Trump

Também na sexta, o Hamas divulgou um vídeo dos reféns. As imagens mostram um dos prisioneiros falando por cerca de três minutos e meio. Ele é visto em um carro em parte do vídeo datado de 28 de agosto. O israelense diz que está sendo mantido na Cidade de Gaza junto com vários outros reféns e que tem medo de ser morto pela ofensiva de Israel na cidade.

O Hamas levou mais de 250 prisioneiros para Gaza após o ataque a Israel em outubro de 2023. A ofensiva do grupo militante palestino matou cerca de 1.200 pessoas, de acordo com os registros israelenses. Cerca de 50 reféns israelenses ainda estão sendo mantidos em Gaza, e acredita-se que 20 estejam vivos.

O ataque subsequente de Israel, aliado dos EUA, contra Gaza matou dezenas de milhares de pessoas. A resposta de Tel Aviv deslocou internamente toda a população de Gaza e provocou acusações de genocídio e crimes de guerra em tribunais internacionais e de vários grupos de direitos humanos. Israel nega as acusações.

Trump havia prometido um fim rápido para a guerra em Gaza durante sua campanha presidencial. No entanto, uma solução tem sido difícil de ser alcançada.

*Com informações da Reuters e da AFP.