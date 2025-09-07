Tônico Sallve promete limpar a fundo pele oleosa: 'deixa o rosto lisinho'

Para quem tem pele mista ou oleosa, o Guia de Compras UOL encontrou um produto que é sucesso entre consumidores, o Tônico Renovador Sallve.

Esse tônico tem ácido glicólico e outros ativos na fórmula para ajudar a deixar o rosto mais sequinho. Confira a seguir o que diz o fabricante sobre o tônico e a opinião de quem já usou:

O que a Sallve diz sobre o produto?

Possui alfa hidroxiácidos (AHAs) e uma combinação de ácidos glicólico, lático e málico na fórmula, que proporcionam renovação da pele;

Promete esfoliar e renovar a pele sem ressecar;

Ajuda a uniformizar a textura e o tom da pele, suavizando cicatrizes de acne, linhas finas e manchas;

Limpa os poros e remove o excesso de sebo;

Hidrata controlando a oleosidade.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, são mais de mil avaliações e o tônico recebeu nota média de 4,6 (de um total de 5). A maioria dos elogios fala sobre a melhora da textura da pele e também na redução de poros e de oleosidade.

Tenho pele muito sensível e achei esse tônico maravilhoso, não me deu alergia. Ao aplicar, algumas áreas do rosto ficam levemente avermelhadas, mas depois passa. Ele deixa o rosto bem lisinho, melhora os poros dilatados e limpa todos os cravinhos indesejados e comedões no nariz. Me surpreendeu positivamente. Anônimo

Estou no segundo vidrinho desse produto. Minha pele é bem oleosa e a textura e os poros melhoraram bastante. (...) As espinhas que aparecem secam mais rápido. Já usei outros tônicos de outras marcas. Mas acho que esse foi o melhor, avaliando o custo-benefício. Isabela Xavier

Tônico perfeito, pode comprar sem medo, sua vida vai mudar depois de usar ele. Lupe

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamaram do cheiro do produto e que ele sensibilizou demais a pele após a aplicação.

Esse produto é maravilhoso, mas não use com tanta frequência, pode sensibilizar sua pele! Josy Cordeiro

Muito bom, só não gostei muito do cheiro. Camille Santos

Produto bom, mas não consigo usar todos os dias na pele, ele sensibiliza muito se usado todos os dias. Mas deixa sequinho e confortável na hora de passar. Beatriz

Dia de Ofertas UOL

No dia 16 de setembro acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.