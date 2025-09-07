Topo

Tarcísio foi a ato defender impunidade e traidores, diz Gleisi

Brasília

07/09/2025 20h04

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou neste domingo, 7, a participação e as declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante ato bolsonarista na capital paulista. Segundo ela, Tarcísio foi "defender traidores da pátria" e a impunidade pelo 8 de Janeiro.

"O governador Tarcísio foi à manifestação pró-Trump defender os traidores da pátria e a impunidade de quem tramou um golpe contra a democracia. Precisa entender que "tirania" é o que eles queriam impor ao país, não as decisões do STF no devido processo legal. E o que "ninguém aguenta mais" são as ameaças da família Bolsonaro contra o País", escreveu Gleisi em seu perfil no X.

Mais cedo, Tarcísio de Freitas atacou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ao dizer que Moraes impõe uma "tirania" que "ninguém aguenta mais". "Por que vocês (manifestantes) estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo no País", disse o governador.

Tarcísio também afirmou que a impunidade contra os condenados pelo 8 de Janeiro deixaria uma "cicatriz" no Brasil, mas que uma "condenação sem provas" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) causaria uma "ferida aberta". "Não se pode destruir a democracia sob pretexto de resgatá-la. A gente não topa a impunidade. A impunidade deixaria uma ferida aberta, uma cicatriz, mas também não podemos topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre ferida que nunca vai fechar", declarou o governador.

