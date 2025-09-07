Topo

Tarcísio diz que discurso com críticas ao STF e Moraes traduz sentimento da população

07/09/2025 18h26

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), disse neste domingo, 7, que o tom do seu discurso na Avenida Paulista durante o ato pela anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reflete o sentimento popular. "As pessoas estão cansadas, muito cansadas. Só traduzi um pouco do sentimento das pessoas", disse ele ao responder sobre o tom adotado no palanque.

Em seu discurso, Tarcísio criticou abertamente o STF e disse que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes" e que não irá aceitar a "ditadura de um Poder sobre o outro". As declarações marcam uma mudança de postura do chefe do Executivo paulista, que normalmente evita criticar diretamente o Supremo, o que já lhe rendeu diversas críticas de bolsonaristas no passado.

Dessa vez, no entanto, pelo menos neste primeiro momento o discurso foi bem recebido pelos aliados do ex-presidente. "Discurso duríssimo do governador Tarcísio. Direto, reto e objetivo (...) Divisor de águas, momento importante", escreveu no X Fábio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República no governo Bolsonaro. Ainda de acordo com Tarcísio, as manifestações deste domingo mostraram que há "clamor popular" pela anistia e que elas dão forças para a medida ser aprovada no Congresso.

"Tem uma parcela da população que acha injusto o que está acontecendo. Foi uma manifestação de força. Ruas lotadas não só aqui em São Paulo, mas em outras cidades, onde tivemos sucesso. Grande mobilização, muita gente de verde e amarelo. A gente acredita que isso ajuda, dá força às articulações. Vai se estabelecendo um consenso que a gente precisa de um caminho para a pacificação e esse caminho é o da anistia", acrescentou ele.

