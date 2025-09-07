Tarcísio diz que Bolsonaro é o único candidato e critica julgamento do STF

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu neste domingo, 7, a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Presidência em 2026. Tarcísio é um dos cotados para captar o apoio do bolsonarismo no ano que vem. "É fundamental que tenhamos Jair Messias Bolsonaro na eleição do ano que vem. Só existe um candidato para nós, que é Jair Messias Bolsonaro", declarou o governador, durante ato bolsonarista de 7 de Setembro na Avenida Paulista, em São Paulo.

Tarcísio afirmou que a ausência de Bolsonaro fez com que a "festa" não fosse completa. O governador também criticou o julgamento de Bolsonaro, marcado para ser concluído nesta semana. Segundo ele, o julgamento de Bolsonaro é baseado em apenas um elemento, a delação do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, que, para Tarcísio, é "mentirosa", porque Cid teria mudado a versão "seis, sete vezes, sob coação".

"Vários analistas foram à TV comentar e disseram: 'Não existe ligação entre o Punhal Verde e Amarelo, o 8 de Janeiro, e Jair Bolsonaro'. Não existe um documento, não existe uma ordem. Do que estamos falando, então? Que história é essa? Como vão condenar uma pessoa sem nenhuma prova", falou o governador.

A manifestação bolsonarista pediu a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e teve críticas ao Supremo Tribunal Federal. O ato conta com a participação de nomes como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, além de políticos aliados ao ex-presidente.