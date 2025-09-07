Tarcísio 'advoga' para Bolsonaro, ataca Moraes e cobra Motta em ato em SP

Durante o ato na avenida Paulista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), citou uma frase do ministro do STF Alexandre de Moraes e cobrou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para pautar a anistia.

O que aconteceu

O discurso foi o mais contundente do governador em atos bolsonaristas e incluiu críticas diretas a Moraes. "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes", afirmou o governador após os manifestantes gritarem "Fora, Moraes".

Cotado como possível candidato ao Planalto em 2026, o governador disse que não é possível ser "tímido" neste momento. "Para nós, só existe um líder", disse, em alusão a Bolsonaro. O centrão e parte dos bolsonaristas defendem a candidatura de Tarcísio, mas ela depende do aval do ex-presidente, que está inelegível até 2030.

Tarcísio citou frase usada por Moraes no julgamento. "A impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar", disse o governador de São Paulo. Na última terça, o ministro citou que a impunidade deixaria uma cicatriz na democracia.

O ex-ministro de Bolsonaro também cobrou uma posição de Motta. Desde o começo do ano, o presidente da Câmara sofre pressão da direita para pautar o projeto que pode livrar Bolsonaro do STF. "É por isso que a gente está aqui para defender a anistia", afirmou Tarcísio.

Tarcísio puxou um coro direcionado ao presidente da Câmara. "Qual o recado para o Hugo Motta hoje?" Na sequência, os manifestantes repetiram "anistia já". Na última semana, o governador passou 48 horas em Brasília articulando pela anistia. O último compromisso, na tarde de quarta, foi um encontro com Motta. Ambos são do mesmo partido, o Republicanos.

Próximo ao carro de som, havia faixa cobrando Motta. Era possível ler o nome do presidente da Câmara e a exigência de pautar a anistia. Interlocutores de Motta e lideranças políticas reconheceram ao UOL a pressão para pautar a anistia, que cresceu desde terça, primeiro dia do julgamento de Bolsonaro e dia que Tarcísio desembarcou em Brasília.

O ato na Paulista também tem a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. É o segundo protesto sem a presença de Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar por decisão de Moraes.

Bolsonaristas levaram cartazes com frases em agradecimento a Donald Trump e pedindo impeachment de Moraes. Há também faixas pedindo liberdade para a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Os bolsonaristas exaltam o presidente dos EUA após o governo americano aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro do STF e oficializar um tarifaço de 50% ao Brasil.

O que mais disse Tarcísio

Tenho certeza que a gente vai ver o Bolsonaro disputando eleição. Eu tenho certeza que os presos políticos vão ser libertos, porque o bem vai vencer o mal. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer.