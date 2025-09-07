Topo

Tarcísio agora está sendo um leão em favor da anistia, diz Malafaia

Brasília

07/09/2025 17h09

O pastor Silas Malafaia afagou neste domingo, 7, durante ato bolsonarista, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o mais cotado para herdar o espólio político do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Tarcísio é meu amigo. Já fiz críticas públicas e no privado a ele. Mas agora está sendo um leão em favor da anistia", exaltou, sobre as articulações feitas pelo mandatário na última semana.

O pastor afirmou que nenhum dos filhos de Bolsonaro "nem ninguém da direita" tem que dizer "se Bolsonaro não for candidato, estou aqui". "É imaturidade política", destacou, alegando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como candidato nas eleições 2018 "um dia antes do prazo final de candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral". "Que papo é esse de dizer que A, B ou C é candidato da direita? Calem a boca", bradou.

Nas últimas semanas, Tarcísio iniciou uma ofensiva na capital federal em prol da anistia dos réus do 8 de janeiro de 2023, pelo que a Procuradoria-Geral da República aponta como uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os acusados nessa trama está o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliados e milhares de pessoas que destruíram as sedes dos Três Poderes clamando por uma intervenção militar.

