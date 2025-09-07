Fim da sujeira embaixo dos móveis: base com rodinhas está com 24% off

Para a geladeira, a máquina de lavar roupas ou outros eletrodomésticos, um suporte móvel pode oferecer praticidade em casa. Isso porque o produto facilita o transporte desses equipamentos (muitas vezes pesados) e também dá uma "mãozinha" na hora da limpeza.

Encontramos um modelo da marca Coibeu com 24% de desconto hoje. Quer saber mais? Confira adiante o que o fabricante diz sobre o produto e o que diz quem o utilizou.

O que o fabricante diz sobre esse produto?

Ajustável: comprimento varia de 43 cm a 66 cm e a altura, de 6 cm a 9 cm;

Confeccionado em aço inox reforçado;

Tem capacidade de até 200 kg;

Promete estabilizar os aparelhos no chão e diminuir eventuais ruídos por conta da vibração;

Rodinhas giram em até 360 graus.

O que diz quem o comprou?

São mais de mil avaliações registradas por consumidores da Amazon, com nota média de 4,5 (sendo 5 a máxima). Para 76% dos compradores, o modelo merece a nota mais alta. Confira o que alguns disseram:

Coloco no frigobar. Muito prático para remoção na hora da limpeza. Ligia Gardini

Comprei esse produto para usar como base de uma lavadora de roupas e ele cumpre de forma excelente a função. Por ter rodinhas, fica fácil remover para limpeza. É bem resistente e dá para vários tamanhos de lavadoras e outros eletrodomésticos. Chagas Netto

Cumpre bem seu propósito. Aguenta bastante peso, é fácil de usar e as rodinhas funcionam bem. Dá pra ajustar ao tamanho do equipamento que está segurando. Aqui usamos para colocar um tanquinho em cima e serviu muito. Recomendo. Gessika Silva Lima

Pontos de atenção

Uma das reclamações de algumas pessoas que compraram a base móvel é de que ela não é tão adequada para máquina de lavar.

Infelizmente não deu certo na máquina de lavar roupas, pois a máquina trepidou bastante na centrífugaçao. Mas vou usar em outro eletrodoméstico. Lucy

Comprei para facilitar a movimentação da minha máquina de lavar na horizontal. Porém, vibrava muito durante a centrifugação e o ruído aumentou. Isso possivelmente iria danificar a máquina a longo prazo, conforme manual do fabricante dela. Tentei regular os níveis dos pés, tanto da máquina quanto do suporte móvel, porém não houve redução na vibração. Pedro

Achei pouco estável para uma lava-e-seca, mas, para a cervejeira, ficou ótimo. Paulo Rocha

Dia de Ofertas UOL

No dia 16 de setembro acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.