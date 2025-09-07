Topo

Notícias

Silas Malafaia ataca Moraes em ato na Paulista: 'É crime dar conselho, influenciar?'

Brasília

07/09/2025 17h04

O pastor Silas Malafaia alegou neste domingo, 7, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), "tem rasgado sucessivamente" a Constituição. Malafaia citou o inquérito "imoral e ilegal" das fake news. "Que democracia é essa? Um homem destruindo o Estado democrático de Direito. Achei que estava demorando chegar minha vez. Ai ele me inclui em uma investigação sobre obstrução de justiça e coação no curso do processo. O que é que eu tenho com isso?", bradou durante ato bolsonarista na Paulista.

"É crime dar opinião, dar conselho, criticar, influenciar?", completou o pastor, que recentemente foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal e teve seu passaporte confiscado. Malafaia alegou que o "modo" de Moraes é "colocar medo, calar a boca e travar opositores". "Mas escolheu cara errado", disse citando ainda a 'Gestapo' de Moraes. "De fato, de vez em quando falo umas coisas indevidas, mas é melhor do que destruir a democracia brasileira", ponderou.

Malafaia usou seu discurso para se defender da ofensiva da PF. "Parece que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são da escolinha do tio Silas. É tudo do jardim de infância que o tio Silas comanda", ironizou. Ele citou o fato de a Polícia Federal ter apreendido também seus cadernos. "Tinha três cadernos de esboços bíblicos em minha mala. O policial da Gestapo mandou recolher todos os cadernos, minha ferramenta de trabalho", narrou. "Moraes você não promove só perseguição política, religiosa também", completou.

O pastor disse ainda que envia a ministros do Supremo, os vídeos que publica em suas redes sociais. "Vaza que os ministros estão recebendo, estão em conluio comigo, prevaricaram? claro que não", disse citando, mais uma vez, a 'Gestapo' de Moraes. Também alegou que ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro foram contra a ida de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para os Estados Unidos. "Se estivesse aqui já estava na cadeia", sustentou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Equipe de segurança do prefeito de Salvador é alvo de tiros; suspeito morre

Tarcísio 'cruzou o Rubicão' ao falar em 'tirania' de Moraes, diz líder do PT na Câmara

Ato em defesa de Bolsonaro e da anistia reúne 42,2 mil apoiadores na Avenida Paulista

Espanha atropela Turquia (6-0) fora de casa e fica mais perto da Copa de 2026

Malafaia diz que Moraes promove perseguição religiosa contra ele

Michelle pede arrependimento de Moraes, ora por Eduardo e diz sofrer perseguição religiosa

Trump é vaiado brevemente por espectadores na final do US Open

Irã aceitaria controle em suas instalações nucleares por suspensão das sanções

Tarcísio agora está sendo um leão em favor da anistia, diz Malafaia

Em ato, Michelle chora e fala em humilhação por presença de polícia em casa

Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes, diz Tarcísio