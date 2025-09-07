Topo

Notícias

'Santo millennial' que fez milagre no Brasil é canonizado por Leão XIV

07/09/2025 05h56

Milhares de fiéis participaram neste domingo (7), no Vaticano, da cerimônia de canonização de Carlo Acutis, presidida pelo Papa Leão XIV. O jovem italiano, falecido em 2006, tornou-se o primeiro millennial a ser oficialmente declarado santo pela Igreja Católica ? após a confirmação de milagres atribuídos a ele, incluindo um ocorrido no Brasil.

Gina Marques, correspondente da RFI no Vaticano.

Durante uma missa solene, o papa americano pronunciou a fórmula latina que confirmava a canonização de Carlo Acutis e do estudante Pier Giorgio Frassati (1901-1925), recebida com aplausos pelos fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

A celebração teve um significado especial: marcou as primeiras canonizações do pontificado de Leão XIV e consagrou Carlo Acutis como santo, o mais jovem beato dos tempos modernos. Conhecido como o "santo millennial", "padroeiro da internet" e até "influenciador de Deus", Acutis era um adolescente apaixonado por tecnologia e profundamente devoto.

Carlo faleceu aos 15 anos, vítima de leucemia, em 2006. Seu primeiro milagre reconhecido pela Igreja ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em 2013, o menino Matheus Vianna, então com três anos, foi diagnosticado com pâncreas anular ? uma rara malformação congênita. Após tocar uma relíquia de Acutis, Matheus se recuperou de forma inexplicável.

Um segundo milagre, também validado pelo Vaticano, envolveu a cura de Valéria Valverde, uma jovem da Costa Rica residente em Florença, na Itália.

Além de Carlo Acutis, outro jovem italiano foi canonizado na mesma cerimônia: Pier Giorgio Frassati, que morreu em 1925 aos 24 anos. Frassati dedicou sua vida à justiça social e à caridade.

A canonização de ambos reflete a intenção da Igreja Católica em se aproximar dos jovens, que se identificam mais facilmente com a vida moderna que com o quotidiano austero dos mártires da Idade Média.  

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

'Santo millennial' que fez milagre no Brasil é canonizado por Leão XIV

Cruzeiro do Sul passou de guia indígena a símbolo nacional

Juristas veem proposta de anistia ampla do PL barrada pela Constituição

Após desembarque do governo, centrão prepara plano para escantear Bolsonaro

Direita volta às ruas com anistia resgatada para tentar salvar Bolsonaro

Esquerda defende soberania em atos do 7/9, em meio a sanções dos EUA

Milagre atribuído a santo millennial canonizado hoje aconteceu no Brasil

Sede do governo ucraniano é atingida por bombardeios russos em Kiev

PF encontra foto de TH Joias deitado em cama com pilhas de dinheiro

Perna humana é encontrada em Porto Alegre; perícia fará comparação de DNA

Ataque russo deixa um morto no nordeste da Ucrânia