Topo

Notícias

Rússia ataca Ucrânia com maior ataque aéreo da guerra e deixa dois mortos

Ucrânia sofre o maior ataque aéreo da Rússia desde o início da guerra - Divulgação / Serviço de Emergência da Ucrânia / AFP
Ucrânia sofre o maior ataque aéreo da Rússia desde o início da guerra Imagem: Divulgação / Serviço de Emergência da Ucrânia / AFP
do UOL

Do UOL*, em São Paulo

07/09/2025 07h34

A Rússia lançou hoje seu maior ataque aéreo desde o início da guerra na Ucrânia, incendiando o principal prédio do governo ucraniano no centro de Kiev e deixando ao menos dois mortos.

O que aconteceu

As duas vítimas foram atingidas na capital. Entre elas, está uma criança, disseram hoje autoridades ucranianas. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, dezenas de pessoas ficaram feridas só na capital.

Relacionadas

Milagre atribuído a santo millennial canonizado hoje aconteceu no Brasil

EUA: piloto que tentou derrubar avião em pleno voo se desculpa em tribunal

Trump muda nome do Pentágono para Departamento de Guerra: 'Mais apropriado'

O bombardeio com mais de 800 drones e 13 mísseis causou danos em outras partes do país. O norte, sul e leste da Ucrânia também foram afetados, incluindo as cidades de Zaporizhzhia, Kryvyi Rih e Odesa, bem como nas regiões de Sumy e Chernihiv.

Uma fumaça espessa foi vista no céu saindo do principal prédio do governo, no histórico bairro de Pecherskyl. "Pela primeira vez, o telhado e os andares superiores do edifício governamental foram atingidos por um ataque inimigo", declarou a primeira-ministra Yulia Svyrydenko em publicação no Telegram.

Em outras partes de Kiev, apartamentos residenciais foram destruídos. Dezenas de moradores estavam enrolados em cobertores se reunindo nas ruas para avaliar os danos em suas casas enquanto equipes de resgate lutavam para extinguir as chamas.

7.set.2025: helicóptero dos bombeiros voa em meio à fumaça dos ataques de drones e mísseis russos em Kiev - Genya Savilov / AFP - Genya Savilov / AFP
7.set.2025: helicóptero dos bombeiros voa em meio à fumaça dos ataques de drones e mísseis russos em Kiev
Imagem: Genya Savilov / AFP

Após a nova empreitada, Zelensky fez um novo apelo aos aliados. "Tais assassinatos agora, quando a verdadeira diplomacia já poderia ter começado há muito tempo, são um crime deliberado e um prolongamento da guerra", falou pedindo reforço das defesas aéreas ucranianas.

No final de agosto, outra grande ofensiva russa já havia matado 25 pessoas. Também com drones e mísseis, os militares russos atingiram as instalações da delegação da União Europeia e o escritório do British Council. Apesar da escalada dos ataques, os edifícios oficiais da capital vinham sendo, até então, poupados dos bombardeios em grande parte.

Avanço militar russo

As forças russas atualmente ocupam cerca de 20% do território ucraniano. As últimas semanas foram marcadas por intensa movimentação diplomática em busca de uma solução para o conflito. Entre os encontros, destaca-se a cúpula realizada em 15 de agosto entre Donald Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca.

Apesar dos esforços, nenhum avanço significativo foi alcançado. Moscou continua a rejeitar os apelos por um cessar-fogo, mesmo após três anos e meio do conflito que mais deixou vítimas na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

* Com informações da Reuters e da RFI

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Rússia ataca Ucrânia com maior ataque aéreo da guerra e deixa dois mortos

Lula exalta soberania e critica "traidores da pátria" em pronunciamento

Desfile de 7 de Setembro: confira ao vivo a transmissão da TV Brasil

Cruzeiro do Sul passou de guia indígena a símbolo nacional

Juristas veem proposta de anistia ampla do PL barrada pela Constituição

Após desembarque do governo, centrão prepara plano para escantear Bolsonaro

Direita volta às ruas com anistia resgatada para tentar salvar Bolsonaro

Esquerda defende soberania em atos do 7/9, em meio a sanções dos EUA

Milagre atribuído a santo millennial canonizado hoje aconteceu no Brasil

Sede do governo ucraniano é atingida por bombardeios russos em Kiev

PF encontra foto de TH Joias deitado em cama com pilhas de dinheiro