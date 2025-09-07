Rússia ataca Ucrânia com maior ataque aéreo da guerra e deixa dois mortos

A Rússia lançou hoje seu maior ataque aéreo desde o início da guerra na Ucrânia, incendiando o principal prédio do governo ucraniano no centro de Kiev e deixando ao menos dois mortos.

O que aconteceu

As duas vítimas foram atingidas na capital. Entre elas, está uma criança, disseram hoje autoridades ucranianas. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, dezenas de pessoas ficaram feridas só na capital.

O bombardeio com mais de 800 drones e 13 mísseis causou danos em outras partes do país. O norte, sul e leste da Ucrânia também foram afetados, incluindo as cidades de Zaporizhzhia, Kryvyi Rih e Odesa, bem como nas regiões de Sumy e Chernihiv.

Uma fumaça espessa foi vista no céu saindo do principal prédio do governo, no histórico bairro de Pecherskyl. "Pela primeira vez, o telhado e os andares superiores do edifício governamental foram atingidos por um ataque inimigo", declarou a primeira-ministra Yulia Svyrydenko em publicação no Telegram.

Em outras partes de Kiev, apartamentos residenciais foram destruídos. Dezenas de moradores estavam enrolados em cobertores se reunindo nas ruas para avaliar os danos em suas casas enquanto equipes de resgate lutavam para extinguir as chamas.

7.set.2025: helicóptero dos bombeiros voa em meio à fumaça dos ataques de drones e mísseis russos em Kiev Imagem: Genya Savilov / AFP

Após a nova empreitada, Zelensky fez um novo apelo aos aliados. "Tais assassinatos agora, quando a verdadeira diplomacia já poderia ter começado há muito tempo, são um crime deliberado e um prolongamento da guerra", falou pedindo reforço das defesas aéreas ucranianas.

No final de agosto, outra grande ofensiva russa já havia matado 25 pessoas. Também com drones e mísseis, os militares russos atingiram as instalações da delegação da União Europeia e o escritório do British Council. Apesar da escalada dos ataques, os edifícios oficiais da capital vinham sendo, até então, poupados dos bombardeios em grande parte.

Avanço militar russo

As forças russas atualmente ocupam cerca de 20% do território ucraniano. As últimas semanas foram marcadas por intensa movimentação diplomática em busca de uma solução para o conflito. Entre os encontros, destaca-se a cúpula realizada em 15 de agosto entre Donald Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca.

Apesar dos esforços, nenhum avanço significativo foi alcançado. Moscou continua a rejeitar os apelos por um cessar-fogo, mesmo após três anos e meio do conflito que mais deixou vítimas na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

* Com informações da Reuters e da RFI