Cabo rompido foi a causa de acidente com bondinho em Portugal que matou 16

Autoridades portuguesas avaliam que o descarrilamento do Elevador da Glória, um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Lisboa (Portugal), foi causado pelo rompimento de um cabo de segurança subterrâneo entre duas cabines da locomotiva. O acidente deixou 16 mortos e 21 feridos.

O que aconteceu

Bondinho descarrilou após "desconexão do cabo entre as duas cabines". A causa já prevista em informações preliminares foi confirmada ontem pelo GPIAAF (Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários). O órgão é responsável pela investigação do acidente que deixou 16 mortos, incluindo a de três brasileiros.

Locomotiva transitava a 60 km/h após o rompimento do cabo. Segundo o GPIAAF, o descarrilamento e o choque com a praça dos Restauradores de Lisboa levou 50 segundos.

Os estudos feitos com os destroços no local constataram que o cabo que unia as duas cabines cedeu no seu ponto de fixação dentro do vagão superior da cabina de número 1. [...] O restante do cabo, o volante de inversão e as polias onde este desenvolve o seu trajeto encontravam-se lubrificadas e sem anomalias aparentes.

GPIAAF, em nota

Vagões não apresentavam anomalias, destaca o GPIAAF. O órgão afirma não saber qual era o número de passageiros em cada um dos vagões, mas destaca que as inspeções de rotina do sistema estão regulares. "A inspeção visual programada, realizada na manhã do dia do acidente, não detectou nenhuma anomalia no cabo e nos sistemas de frenagem dos veículos", afirmou.

Funcionários já alertavam sobre problemas de manutenção. Manuel Leal, diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal, afirmou que os profissionais relataram "há muito tempo" para a necessidade da manutenção dos elevadores.

Relatório final das investigações ainda será divulgado. Segundo o GPIAAF, a conclusão das motivações ocorrerá após depoimentos de todas as partes relacionadas com o caso. Um relatório preliminar deve ser apresentado no prazo de 45 dias. Caso fique detectado algum risco de segurança antes da publicação final, o órgão assume o compromisso de alertar as autoridades para a tomada de providências imediatas.

Elevador da Glória opera desde 1885

Locomotiva representa uma das principais atrações turísticas de Portugal. O transporte na capital do país tem diversos coletivos espalhados pela cidade. O da Glória, onde aconteceu o acidente, conecta a praça dos Restauradores ao bairro Alto, famoso bairro boêmio de Lisboa.