TH Joias participava de festas e reuniões com traficantes, diz investigação

O ex-deputado estadual TH Joias mantinha relação íntima com traficantes e se reunia para tratar de negócios da facção, segundo investigação.

O que aconteceu

TH Joias atuava como lavador de dinheiro e intermediador na compra de armas para o Comando Vermelho, segundo a polícia. O Fantástico, da TV Globo, revelou vídeos e áudios envolvendo TH e chefes do crime organizado no Rio de Janeiro.

O ex-parlamentar usava seu mandato para repassar informações para criminosos, segundo a investigação. Imagens obtidas pelo Fantástico mostram TH rodeado de pilhas de dinheiro e ostentando dólares.

Em vídeo, TH aparece em apartamento com traficantes. Nas imagens, o homem fala: "É o teu, é o meu, é o nosso deputado. Ó ele aí: TH Joias".

Outro registro mostra que TH se reunia com integrantes do CV. Ainda segundo a investigação, um traficante enviou um áudio dentro da cúpula do CV narrando que iria ter uma reunião com o ex-parlamentar e outros membros da organização para tratar de negócios.

Parceiro de TH admite relação com chefões. Em outro vídeo, Indio do Lixão, também preso por envolvimento com o CV e aliado do ex-parlamentar fala:

Eu tô no crime, cara, 15 anos, eu tirei 2 anos de preso. Eu me dou com os monstros da facção, cara. Eu movimento dinheiro do homem mais procurado do Comando Vermelho.

Índio do Lixão

TH e Índio atuavam para traficante foragido, diz polícia. Luciano Martiniano da Silva, Pezão, tinha a ajuda do ourives e Índio para lavar dinheiro e receber armas. Em um vídeo em que TH aparece bebendo, a polícia acredita que o ex-parlamentar estava na presença do traficante.

Para a polícia, vídeos e fotos encontrados nos celulares de TH provam sua relação com o crime organizado. Em uma chamada de vídeo obtida pela investigação, Índio negocia armas, munição e drogas com um fornecedor.

Defesa de TH nega todas as acusações. Ao Fantástico, seus advogados disseram que consideram absurdas as acusações e que há um movimento de perseguição política contra ele. As defesas dos outros acusados não foram encontradas.

TH foi alvo de duas operações

No total, o deputado foi alvo de duas operações que ocorreram simultaneamente no Rio. Uma delas deflagrada pela Justiça Federal e operada pela Polícia Federal; a outra é conduzida pelo Ministério Público do Rio e pela Polícia Civil fluminense.

No âmbito federal, TH Joias foi alvo da Operação Zargun. A Justiça Federal autorizou a PF a cumprir 18 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão contra vários alvos, entre os quais TH e seu assessor. Dos 18 alvos, 14 foram localizados e presos.

Justiça também autorizou o sequestro de bens que somam R$ 40 milhões. Além do TH, a PF também mira outros funcionários públicos com atuação no Rio, entre os quais um delegado da própria PF, policiais militares e ex-secretários, além de traficantes do CV.

TH nomeou pessoas supostamente ligadas ao CV em seu mandato. Dentro da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), seus assessores atuavam no controle financeiro do crime e acobertando as atividades ilícitas com o auxílio da máquina pública.

CV infiltrado

Prisão de Thiego "comprova" que o CV estava "infiltrado" na política estadual do Rio, afirma delegado. "Estamos diante de uma investigação que comprova a infiltração direta do crime organizado dentro do parlamento fluminense. O deputado eleito para representar a sociedade colocou seu mandato a serviço da maior facção criminosa do Rio de Janeiro", disse durante coletiva de imprensa o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.

Thiego já era associado ao CV antes de ser eleito deputado. Segundo o procurador-geral do Ministério Público do Rio, Antonio José Campos Moreira, o parlamentar assumiu o cargo "com a finalidade de beneficiar a organização criminosa".

Eu não posso dizer que o tráfico de drogas tenha eleito [o TH]. Mas eu posso afirmar que ele foi eleito para se valer do mandato a fim de beneficiar essa organização criminosa.

Antonio José Campos Moreira

Quem é TH

Thiego Raimundo, 36, nasceu no Morro do Fubá, na zona norte do Rio. Antes de entrar para a política, ele fez sucesso como joalheiro ao herdar o negócio do pai, Juberto, e assumir o empreendimento da família na loja em Madureira.

Joias produzidas por TH foram usadas por diversas personalidades. As peças já foram usadas por jogadores de futebol da seleção brasileira, como Vini Jr. e Neymar Jr, além do ex-atleta Adriano Imperador. Nomes famosos da música também usaram peças dele, como Ludmilla, L7 e Poze do Rodo. O empresário também produziu joias para líderes do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, com cordões forjados em ouro e com simbologias identificando os vulgos dos envolvidos.

Entre 2017 e 2018, foi preso pela Polícia Civil do Rio e passou dez meses na cadeia. Ele foi detido por suspeita de pagar propina a agentes públicos, por venda de drogas e armas de fogo, além de suposta associação às facções criminosas em atuação no Rio, como Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro.

Thiego se filiou ao MDB em 2022, quando disputou uma vaga de deputado estadual. Naquele ano, ele recebeu 15.015 votos e conseguiu uma vaga como suplente.

Ele assumiu como deputado em 2024 na vaga deixada por Otoni de Paula Pai, morto em maio do ano passado. O primeiro na linha para assumir o cargo era Rafael Picciani, mas ele recusou para continuar como secretário estadual de Esporte e Lazer na gestão de Claudio Castro (PL).

Thiego só tomou posse na Alerj graças a um habeas corpus. Como ele é alvo de ações na Justiça estadual, foi necessária a autorização.

Na Alerj, TH preside a Comissão de Defesa Civil. Ele é o responsável por coordenar as ações de prevenção a desastres no estado. Além disso, ele era figura frequente em reuniões para discutir segurança pública no Rio de Janeiro.