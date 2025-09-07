Topo

Rádio MEC completa 102 anos como símbolo de cultura e educação no país

07/09/2025

Neste 7 de setembro, a Rádio MEC completa 102 anos. A emissora é a mais antiga em operação no Brasil e uma das pioneiras da radiodifusão mundial.

Fundada em 1923 como Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a emissora nasceu do ideal de cientistas e educadores liderados por Edgard Roquette-Pinto, que enxergaram no rádio uma poderosa ferramenta para democratizar o acesso à educação e à cultura. Em 1936, passou a integrar o Ministério da Educação e foi rebatizada como Rádio MEC, consolidando-se como referência nacional em programação educativa e cultural.

Desde 2007, a Rádio MEC é gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e mantém uma grade dedicada à música clássica, literatura, artes e debates intelectuais. Ao longo de sua trajetória, contou com a colaboração de grandes nomes da cultura brasileira, como Fernanda Montenegro, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira.

"A Rádio MEC é a referência mais longeva em comunicação pública no Brasil e temos orgulho na EBC de manter viva essa tradição. Com 102 anos, ela é uma referência em cultura e música de qualidade, agora em várias capitais do país", afirma Bráulio Ribeiro, diretor-geral da empresa.

Thiago Regotto, gerente-executivo de Rádios da EBC, destaca que a emissora continua inovando. 

"A Rádio MEC criou, há mais de 100 anos, um modelo de programação educativa e cultural que hoje inspira diversas rádios públicas. E segue firme nessa missão, agora com presença nas redes sociais e uma linguagem que dialoga com as novas gerações", diz. 

Rádio MEC hoje

Conhecida em todo o país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. Hoje, a Rádio MEC dedica 80% de sua programação à música clássica levando ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos. 

Em julho de 2025, a Rádio MEC teve um crescimento de sua audiência segundo dados da empresa Kantar IBOPE Media. No Rio de Janeiro, a emissora teve aumento de 7% na audiência; em Brasília, de 12%; e em Belo Horizonte de 27% - sempre na comparação com o mês anterior, junho.

Como sintonizar a Rádio MEC

  • Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz
  • Belo Horizonte: FM 87,1 MHz
  • Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz
  • Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3
  • Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

