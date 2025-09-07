Topo

Notícias

REPORTAGEM

Trocar bateria de carro elétrico é inviável, mas há opção por 1/3 do preço

do UOL

Colunista do UOL

07/09/2025 05h30

Carros com motor elétrico existem desde os primórdios do automóvel, no final do século 19.

Entretanto, por conta da baixíssima autonomia que as baterias da época conseguiam entregar, não eram interessantes quando comparados com motores a combustão. Ao longo da história automotiva, vez ou outra os motores elétricos já voltaram a ficar em evidência, principalmente em momentos de alta no preço do petróleo, mas continuavam esbarrando na baixa autonomia.

Porém, nos últimos anos, as baterias evoluíram e já existem veículos que entregam autonomias até maiores do que a de similares a combustão - com isso, os carros elétricos estão provando que são viáveis e o aumento das vendas no Brasil e no mundo comprovam isso.

Relacionadas

Nova bomba de combustível é imune a golpes como o do PCC e será obrigatória

Governo faz consulta e estuda alterar velocidade máxima de vias brasileiras

Carro elétrico tem manutenção mais barata; saiba o que muda na revisão

Mesmo assim, com pouco histórico de modelos no mercado de usados, ainda existe a preocupação com o custo da manutenção no longo prazo, principalmente quando envolve a bateria, o componente mais caro do veículo -adquirir uma nova, em caso de necessidade, é praticamente inviável, pois o custo de aproxima ou pode até ultrapassar o valor do próprio automóvel.

Mas, afinal de contas, quanto custa a bateria de um carro elétrico?

No vídeo desta semana, apresento a resposta para essa pergunta, pelo menos no que diz respeito ao BYD Dolphin.

Já adianto que não é barata, mas, ao longo no vídeo, mostro uma interessante alternativa para isso.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

'Santo millennial' que fez milagre no Brasil é canonizado por Leão XIV

Cruzeiro do Sul passou de guia indígena a símbolo nacional

Juristas veem proposta de anistia ampla do PL barrada pela Constituição

Após desembarque do governo, centrão prepara plano para escantear Bolsonaro

Direita volta às ruas com anistia resgatada para tentar salvar Bolsonaro

Esquerda defende soberania em atos do 7/9, em meio a sanções dos EUA

Milagre atribuído a santo millennial canonizado hoje aconteceu no Brasil

Sede do governo ucraniano é atingida por bombardeios russos em Kiev

PF encontra foto de TH Joias deitado em cama com pilhas de dinheiro

Perna humana é encontrada em Porto Alegre; perícia fará comparação de DNA

Ataque russo deixa um morto no nordeste da Ucrânia