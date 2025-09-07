Carros com motor elétrico existem desde os primórdios do automóvel, no final do século 19.

Entretanto, por conta da baixíssima autonomia que as baterias da época conseguiam entregar, não eram interessantes quando comparados com motores a combustão. Ao longo da história automotiva, vez ou outra os motores elétricos já voltaram a ficar em evidência, principalmente em momentos de alta no preço do petróleo, mas continuavam esbarrando na baixa autonomia.

Porém, nos últimos anos, as baterias evoluíram e já existem veículos que entregam autonomias até maiores do que a de similares a combustão - com isso, os carros elétricos estão provando que são viáveis e o aumento das vendas no Brasil e no mundo comprovam isso.

Mesmo assim, com pouco histórico de modelos no mercado de usados, ainda existe a preocupação com o custo da manutenção no longo prazo, principalmente quando envolve a bateria, o componente mais caro do veículo -adquirir uma nova, em caso de necessidade, é praticamente inviável, pois o custo de aproxima ou pode até ultrapassar o valor do próprio automóvel.

Mas, afinal de contas, quanto custa a bateria de um carro elétrico?

No vídeo desta semana, apresento a resposta para essa pergunta, pelo menos no que diz respeito ao BYD Dolphin.

Já adianto que não é barata, mas, ao longo no vídeo, mostro uma interessante alternativa para isso.