Quando o calor volta em São Paulo? Tempo esquenta na semana, mas não dura

12.fev.2015 - Termômetro marca 33ºC na Praça da Sé, no centro de São Paulo Imagem: Cris Fraga/Fox Press Photo/Estadão Conteúdo
Do UOL, em São Paulo

07/09/2025 16h38

O frio do fim de semana já começa a se despedir da capital paulista. A frente fria que derrubou as temperaturas se afasta rapidamente, e o calor retorna já neste início de semana.

O que diz a previsão

O calor se intensifica nesta segunda-feira (8). Segundo o Climatempo, os termômetros devem se aproximar dos 30°C na Grande São Paulo, com sol forte e ventos quentes. Na terça, o calor pode passar dessa marca. Não há previsão de chuva para os dois dias.

O meio da semana será menos quente. A quarta-feira terá sol, aumento de nuvens e uma leve queda nas temperaturas. A passagem rápida de uma frente fria vinda do Sul do país será a responsável por essa mudança.

O calor volta logo depois. Já na quinta-feira, o ar quente predomina novamente e as máximas voltam a alcançar os 30°C.

O frio retorna no fim da semana. Uma nova frente fria deve avançar pelo litoral paulista e provocar uma queda acentuada nos termômetros na sexta-feira, com pancadas de chuva pela manhã. Depois de dias quentes, a máxima prevista não deve passar dos 22°C em São Paulo.

O frio persiste no fim de semana. No sábado e no domingo, as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 19°C, enquanto as mínimas podem chegar a 12°C. Apesar da ausência de chuva, o céu deve ficar com sol entre muitas nuvens.

Temperaturas esperadas para a semana em São Paulo

  • Segunda-feira: 15°C a 29°C
  • Terça-feira: 19°C a 31°C
  • Quarta-feira: 15°C a 26°C
  • Quinta-feira: 14°C a 31°C
  • Sexta-feira: 13°C a 20°C
  • Sábado: 12°C a 18°C
  • Domingo: 13°C a 19°C

