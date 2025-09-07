Juristas veem proposta de anistia ampla do PL barrada pela Constituição

A proposta de anistia aventada por parlamentares da oposição para reabilitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a concorrer em 2026 afronta a Constituição e não se sustenta tecnicamente, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.

O que aconteceu

Artigo 5º da Constituição determina crimes inafiançáveis e imprescritíveis e que não poderiam ser anistiados. Os incisos 42 e 43 tipificam alguns crimes como inafiançáveis e imprescritíveis. O trecho diz que não podem ser objeto de anistia os condenados por tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. O entendimento corrente entre os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) é que "por coerência interna" essa vedação também deve ser atribuída aos crimes contra o Estado democrático de Direito.

Lei foi mudada por Bolsonaro em 2021. Durante sua Presidência, ele sancionou o projeto que revogou a Lei de Segurança Nacional, editada na ditadura militar.

Pelo novo texto, os crimes políticos passam a compor o Código Penal, sob o título de crimes contra o Estado democrático de Direito. O indulto já utiliza esses parâmetros, vetando quem tenha cometido crime contra o Estado democrático de Direito ou condenados pelo STF por participação nos atos golpistas de 8 de Janeiro.

Aliados de Bolsonaro têm circulado uma minuta de proposta de anistia que derrubaria até a inelegibilidade de Bolsonaro. Texto apócrifo distribuído pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) tem gerado críticas e sido usado como forma de pressionar o Congresso.

Texto é extremamente abrangente e foca em anistiar bolsonaristas. A proposta coloca todos os investigados desde 2019 no inquérito das fake news, passando pelos condenados pelo 8 de Janeiro, quem esteve nos acampamentos golpistas na frente dos quartéis do Exército pelo país e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), acusado de atentar contra a soberania nacional ao atuar nos EUA por sanções ao Brasil e ao Judiciário.

Caminho difícil no Congresso

Proposta não tem consenso para ser aprovada no Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), já se colocou contra essa ideia e disse que faria um texto próprio. Outros parlamentares já apontaram que só se colocariam a favor de uma versão mais light e que não mirasse Bolsonaro.

Motta ainda não disse que deputados vão votar. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou que "segue conversando com quem quer e com quem não quer anistia", mas não há acordo. Governistas criticam qualquer tipo de anistia e a atuação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), que tem negociado para que ela passe.

"Habeas corpus preventivo"

Professor fala que texto possui "inconstitucionalidade chapada". Segundo Rubens Glezer, professor de direito constitucional da FGV Direito SP, um projeto de anistia só pode valer para tratar de situações de cumprimento de pena, isto é, se a pessoa estiver presa. No caso de Bolsonaro, ele ainda não foi condenado e cumpre prisão domiciliar há mais de um mês, por ordem do ministro Alexandre de Moraes.

Também não vale para inelegibilidade de Bolsonaro. Outras punições como multa e mesmo a inelegibilidade de Bolsonaro, que foi definida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), não podem estar em um projeto de anistia. "É inequívoca a inconstitucionalidade da extensão para esses efeitos secundários. É uma distorção", diz o professor.

Especialista vê texto "esdrúxulo e tecnicamente capenga". Na avaliação do professor da FGV Direito Rio Alvaro Palma de Jorge, a proposta quer dar um "habeas corpus preventivo", sem base legal, para casos que nem foram julgados. "A proposta cria a figura de uma anistia de questões que nem sequer foram julgadas como crime. Não faz qualquer sentido", afirma.

Ao analisar outros pontos da proposta, Glezer reconhece que pode haver um debate sobre a constitucionalidade ou não do texto. Ainda assim, ele aponta que a proposta está no "limite da legalidade" e por isso seria uma espécie de "catimba".

Na avaliação do professor, o texto distorce objetivos da anistia e gera um privilégio a um determinado grupo político. Ele explica que as propostas de anistia devem ser mais genéricas e amplas e não voltadas a um grupo político específico, como ocorre neste caso. "