Se condenado, Bolsonaro pode ser preso logo após julgamento?

A eventual prisão de Jair Bolsonaro após condenação no STF só pode ocorrer depois do trânsito em julgado, explicou a advogada criminalista Juliana Bertoldi no UOL News. Ela destacou as diferenças entre prisão-pena e prisão cautelar, que hoje restringe a liberdade do ex-presidente.

O julgamento no Supremo segue calendário intenso e, se houver condenação, a execução da pena depende do esgotamento de recursos. O procedimento é burocrático e não automático, incluindo prazos para embargos e possibilidade de discussões sobre saúde.

A gente precisa fazer uma distinção do que é prisão pena e do que é a prisão cautelar [...] a prisão-pena só vai acontecer após o trânsito em julgado, que nada mais é do que um momento no processo em que se reconhece que não há mais potencialidade recursal.

Não é algo tão automático, a gente publica ali o acórdão e daí já na sequência a gente vai ter essa prisão. Fora que, na minha leitura, ainda há potencialidade de alguns recursos serem apresentados após o último voto ali do ministro Zanin e a conclusão pela condenação, se for essa conclusão da primeira turma.

Juliana Bertoldi, advogada criminalista

A dosimetria das penas no julgamento de Jair Bolsonaro deve seguir a tendência do STF de analisar e punir cada crime de forma autônoma, avaliou Juliana Bertoldi. A advogada explicou como a defesa pode buscar a redução das penas, mas vê cenário de punições severas.

O primeiro passo para a dosimetria é a gente identificar quais desses delitos restaram comprovados, alocar em uma linha do tempo para entender se a gente está diante de alguma hipótese em que um crime pode absorver o outro, que uma conduta foi meio para cometimento de outra.

O que as defesas fazem, é claro, é sempre argumentar para tentar diminuir essa pena base o máximo possível, porque quando a gente fizer análise de majorantes, de qualificadoras, nas outras duas fases, esse cálculo vai incidir sobre a pena base.

Juliana Bertoldi, advogada criminalista

