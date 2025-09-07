Primeiro-ministro do Japão renuncia após derrota contundente nas eleições

Por Yuka Obayashi e Nobuhiro Kubo e Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, renunciou ao cargo neste domingo, dando início a um período potencialmente longo de incerteza política em um momento instável para a quarta maior economia do mundo.

Tendo acabado de acertar os detalhes finais de um acordo comercial com os Estados Unidos para reduzir as tarifas punitivas do presidente Donald Trump, Ishiba, 68 anos, disse em uma coletiva de imprensa que precisa assumir a responsabilidade por uma série de derrotas eleitorais arrasadoras.

Desde que chegou ao poder, há menos de um ano, o improvável premiê viu sua coalizão governista perder suas maiorias nas eleições para ambas as câmaras do parlamento em meio à raiva dos eleitores em relação ao aumento do custo de vida.

Ele instruiu seu Partido Liberal Democrático -- que governou o Japão durante quase todo o período do pós-guerra -- a realizar uma disputa emergencial pela liderança, acrescentando que continuaria a exercer suas funções até que um sucessor fosse eleito.

"Com a assinatura do acordo comercial pelo Japão e a assinatura da ordem executiva pelo presidente, superamos um obstáculo fundamental", disse Ishiba, com a voz parecendo embargada pela emoção. "Eu gostaria de passar o bastão para a próxima geração".

Ishiba tem enfrentado pedidos para renunciar desde a última derrota em uma eleição para a câmara alta em julho. O LDP programava realizar uma votação sobre a possibilidade de realizar uma eleição extraordinária para a liderança na segunda-feira.

KOIZUMI, TAKAICHI ENTRE OS POSSÍVEIS SUCESSORES

A preocupação com a incerteza política levou a uma liquidação da moeda japonesa, o iene, e de seus títulos do governo na semana passada, com o rendimento do título de 30 anos atingindo um recorde na quarta-feira.

Os investidores estão se concentrando na possibilidade de Ishiba ser substituído por um defensor de políticas fiscais e monetárias mais flexíveis, como a veterana do LDP, Sanae Takaichi, que criticou os aumentos da taxa de juros do Banco do Japão.

Ishiba derrotou Takaichi por pouco no segundo turno da liderança do LDP no ano passado. Shinjiro Koizumi, o telegênico herdeiro político que ganhou destaque como ministro da Agricultura de Ishiba, encarregado de tentar limitar a alta dos preços, é outro possível sucessor.

"Dada a pressão política crescente sobre Ishiba após as repetidas derrotas eleitorais do LDP, sua renúncia era inevitável", disse Kazutaka Maeda, economista do Meiji Yasuda Research Institute.

"Quanto aos possíveis sucessores, Koizumi e Takaichi são vistos como os candidatos mais prováveis. Embora não se espere que Koizumi traga grandes mudanças, a postura de Takaichi em relação à política fiscal expansionista e sua abordagem cautelosa em relação aos aumentos das taxas de juros podem atrair o escrutínio dos mercados financeiros", disse Maeda.

Como a coalizão governista perdeu sua maioria parlamentar, não é garantido que o próximo presidente do LDP se torne primeiro-ministro, embora isso seja provável, já que o partido continua sendo, de longe, o maior na câmara baixa.

Quem quer que se torne o próximo líder pode optar por convocar uma eleição rápida para buscar um mandato, disseram analistas. Embora a oposição do Japão permaneça fragmentada, o partido de extrema direita e anti-imigração Sanseito obteve grandes ganhos nas eleições de julho para a câmara alta, trazendo ideias antes marginais para a corrente política principal.

'SEM TEMPO A PERDER'

Ishiba, um outsider do partido que se tornou líder em sua quinta tentativa em setembro passado, encerrou seu breve mandato concluindo o acordo comercial com o maior parceiro comercial do Japão, prometendo US$550 bilhões em investimentos em troca de tarifas mais baixas.

As tarifas de Trump, especialmente aquelas direcionadas ao setor automotivo japonês, que é fundamental, forçaram o Japão a rebaixar sua já fraca perspectiva de crescimento para o ano.

Ishiba disse que esperava que seu sucessor pudesse garantir que o acordo fosse executado e que o Japão continuasse gerando ganhos salariais para amenizar as preocupações dos eleitores com relação ao custo de vida.

Yoshinobu Tsutsui, presidente do maior lobby empresarial do Japão, Keidanren, disse que "não há tempo a perder" com os crescentes desafios nacionais e internacionais.

"Esperamos que o novo líder promova a unidade dentro do partido, estabeleça condições políticas estáveis e aja rapidamente para implementar as políticas necessárias", disse Tsutsui.

(Reportagem de Yuka Obayashi, Nobuhiro Kubo, Makiko Yamazaki, Leika Kihara e Chang-Ran Kim em Tóquio; reportagem adicional de Rae Wee em Cingapura; texto de John Geddie)