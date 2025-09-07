Por que os atos da direita sempre têm bandeiras de Israel?

Espalhados por diferentes capitais, os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) voltaram hoje às ruas para pressionar o Congresso a anistiar o ex-presidente, que é um dos réus do julgamento da trama golpista. Como na maioria dos eventos bolsonaristas, sempre aparecem bandeiras de Israel em meio ao mar de pessoas vestindo verde e amarelo.

O que Israel tem a ver com o bolsonarismo?

Resposta está nos apoiadores evangélicos. Quem não tem familiaridade com o meio evangélico pode achar estranha a relação entre o protestantismo, sobretudo o pentecostal, e um estado judeu. Acontece que, para parte desses religiosos —que constitui grande parcela do apoio de Bolsonaro— ir contra Israel é ser contra a vontade de Deus.

Para eles, Deus ''abençoa'' quem apoia Israel incondicionalmente. Segundo o teólogo Ronilso Pacheco, colunista do UOL, a primeira interpretação literal disso vem do primeiro livro do Antigo Testamento, na Bíblia, Gênesis, quando Deus diz que daria bênção às nações que apoiassem a descendência de Abraão, personagem bíblico conhecido como o primeiro judeu.

Há uma crença de que judeus seriam descendentes de Abraão e, por isso, povo escolhido de Deus. A posição daria a Israel condição de agir sem ser questionado, já que o único ser "autorizado" a repreendê-lo seria o próprio Deus. Por isso, eles entendem que escolhas políticas e militares da atual extrema-direita israelense não devem ser criticadas.

Israel terá papel fundamental no ''fim do mundo'' e no julgamento das nações, de acordo com algumas das interpretações do livro de Apocalipse. O chamado final dos tempos estaria próximo e o restabelecimento do Estado de Israel, em 1948, seria um sinal disso. Os acontecimentos subsequentes envolvendo o país seriam ainda uma espécie de ''relógio profético''.

Aproximação entre evangélicos e Israel, então, está enraizada em uma suposta cultura compartilhada. Isso inclui religião, tradições, costumes e etiqueta. A partir dessa perspectiva, o apoio a Israel reflete um senso de parentesco cultural e sentimentos de valores culturais e éticos compartilhados entre judeus e cristãos no mundo.

Pacheco entende que esse alinhamento de líderes religiosos brasileiros, no entanto, está mais ligado a uma idealização militar e de autoritarismo que serve ao bolsonarismo. O teólogo explica que há um conjunto de interpretações do Antigo Testamento que favorece o modelo de governança política e de gestão religiosa centrado na liderança autoritária, hierarquizada e sem abertura para discussão.