Partido de Milei é derrotado em eleição provincial considerada teste na Argentina

O partido do presidente da Argentina, Javier Milei, sofreu neste domingo (7) uma dura derrota na província de Buenos Aires, ao ficar 13 pontos atrás da oposição peronista nas eleições legislativas provinciais, segundo resultados oficiais parciais.

Neste pleito provincial, considerado um termômetro para as eleições legislativas de meio de mandato de 26 de outubro, o Força Pátria (peronismo, centro-esquerda) lidera com mais de 46% dos votos, contra 33,8% do governista A Liberdade Avança (LLA, na sigla em espanhol), com 86% dos votos apurados, segundo o órgão eleitoral provincial.

A província de Buenos Aires, governada pelo peronista de centro-esquerda Axel Kicillof, é responsável por mais de 30% do PIB argentino e reúne 40% do eleitorado nacional. A eleição renova 23 cadeiras no Senado e 46 na Câmara dos Deputados da Legislatura provincial.

Mas, além dos cargos em disputa, a eleição é acompanhada de perto por seu simbolismo em meio às turbulências políticas e econômicas que o governo enfrenta e a poucos dias do pleito nacional de meio de mandato marcado para outubro.

A diferença entre o peronismo opositor e o LLA foi muito maior que a prevista pela maioria das pesquisas, com participação de 62,6% dos eleitores.

"É mais uma eleição, um passo intermediário que tínhamos que dar e agora temos mais legisladores", disse a deputada do LLA, Lilia Lemoine, à AFP.

O governo chegou ao pleito afetado pelo escândalo de suspeita de corrupção na agência pública para pessoas com deficiência que envolve a irmã e braço-direito do presidente, Karina Milei, e quatro dias após o Congresso reverter pela primeira vez um veto presidencial, confirmando uma lei que destina mais fundos para essas pessoas.

Na frente econômica, o governo começou a intervir na semana passada no mercado cambial, vendendo dólares do Tesouro para conter a desvalorização do peso, que vinha se acelerando nas últimas semanas, apesar das altas taxas de juros.

