Topo

Notícias

Partido de Milei é derrotado em eleição provincial considerada teste na Argentina

07/09/2025 21h35

O partido do presidente da Argentina, Javier Milei, sofreu neste domingo (7) uma dura derrota na província de Buenos Aires, ao ficar 13 pontos atrás da oposição peronista nas eleições legislativas provinciais, segundo resultados oficiais parciais.

Neste pleito provincial, considerado um termômetro para as eleições legislativas de meio de mandato de 26 de outubro, o Força Pátria (peronismo, centro-esquerda) lidera com mais de 46% dos votos, contra 33,8% do governista A Liberdade Avança (LLA, na sigla em espanhol), com 86% dos votos apurados, segundo o órgão eleitoral provincial.

A província de Buenos Aires, governada pelo peronista de centro-esquerda Axel Kicillof, é responsável por mais de 30% do PIB argentino e reúne 40% do eleitorado nacional. A eleição renova 23 cadeiras no Senado e 46 na Câmara dos Deputados da Legislatura provincial.

Mas, além dos cargos em disputa, a eleição é acompanhada de perto por seu simbolismo em meio às turbulências políticas e econômicas que o governo enfrenta e a poucos dias do pleito nacional de meio de mandato marcado para outubro.

A diferença entre o peronismo opositor e o LLA foi muito maior que a prevista pela maioria das pesquisas, com participação de 62,6% dos eleitores.

"É mais uma eleição, um passo intermediário que tínhamos que dar e agora temos mais legisladores", disse a deputada do LLA, Lilia Lemoine, à AFP.

O governo chegou ao pleito afetado pelo escândalo de suspeita de corrupção na agência pública para pessoas com deficiência que envolve a irmã e braço-direito do presidente, Karina Milei, e quatro dias após o Congresso reverter pela primeira vez um veto presidencial, confirmando uma lei que destina mais fundos para essas pessoas.

Na frente econômica, o governo começou a intervir na semana passada no mercado cambial, vendendo dólares do Tesouro para conter a desvalorização do peso, que vinha se acelerando nas últimas semanas, apesar das altas taxas de juros. 

tev-lm/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

NY Times destaca 'exaltação aos EUA' em ato bolsonarista em SP

Zelensky critica reunião no Alasca: 'Trump deu a Putin o que ele buscava'

TH Joias participava de festas e reuniões com traficantes, diz investigação

Partido de Milei é derrotado em eleição provincial considerada teste na Argentina

Trump diz não estar 'feliz' após maior bombardeio russo à Ucrânia

Bolsonaristas levam à Paulista bandeira gigante dos EUA e cartazes em inglês agradecendo Trump

'Lua de sangue' emerge durante eclipse lunar total

Gilmar Mendes rebate críticas e diz que país 1não aguenta mais tentativas de golpe'

Gilmar Mendes rebate críticas e diz que país 'não aguenta mais tentativas de golpe'

PM de SP usa bombas de efeito moral contra ocupação de prédio abandonado na capital

Ranfolfe afirma que bandeira dos EUA em ato bolsonarista mostra que fundo do poço tem subsolo