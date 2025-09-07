Topo

Notícias

Países Baixos vencem Lituânia e Depay se torna maior artilheiro da história de sua seleção

07/09/2025 15h50

Com Memphis Depay se tornando o maior artilheiro da história de sua seleção, os Países Baixos derrotaram a Lituânia por 3 a 2 nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (7), em Kaunas. 

Depay, que joga no Corinthians, balançou as redes duas vezes e chegou a 52 gols vestindo a camisa laranja, ultrapassando no ranking de todos os tempos Robin van Persie, que marcou 50 gols na carreira. 

O jogador de 31 anos abriu o placar aos 11 minutos após um cruzamento de Cody Gakpo e Quinten Timber ampliou para os holandeses (33').

A situação parecia tranquila, mas o meio-campista do Torino, Gvidas Gineitis, diminuiu a diferença para os lituanos pouco depois (36'). 

Ainda antes do intervalo, Edvinas Girdvainis empatou de cabeça (43') para a seleção que ocupa a 143ª posição no ranking mundial da Fifa.

Mas na segunda etapa Depay salvou a seleção holandesa ao completar de cabeça um cruzamento de Denzel Dumfries (63').

A 'Oranje', comandada pelo técnico Ronald Koeman, lidera o Grupo G das Eliminatórias, à frente de Polônia e Finlândia, que jogam neste domingo em Cracóvia.

No total, 16 seleções europeias têm vaga garantida na Copa do Mundo que pela primeira vez na história terá 48 participantes.

Os 12 vencedores de cada grupo se classificam diretamente, e as quatro vagas restantes são determinadas por play-offs envolvendo os 12 segundos colocados das chaves.

bnl/pm/iga/aam

© Agence France-Presse

