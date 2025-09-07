Opep+ acerta novo aumento da produção a partir de outubro para recuperar participação de mercado

Por Ahmed Rasheed e Alex Lawler e Ahmad Ghaddar

LONDRES/MOSCOU/BAGDÁ (Reuters) - A Opep+ concordou em aumentar ainda mais a produção de petróleo a partir de outubro, à medida que a líder Arábia Saudita busca recuperar sua participação no mercado.

Mas a decisão do grupo neste domingo também representa uma desaceleração no ritmo dos aumentos de produção em comparação com os meses anteriores, devido a um enfraquecimento previsto da demanda global.

A Opep+ vem elevando a produção desde abril, após anos de cortes para apoiar o mercado de petróleo, mas o acordo para aumentar ainda mais a produção surpreendeu em meio a um provável excesso de petróleo nos meses de inverno do hemisfério norte.

Oito membros da Opep+ concordaram neste domingo, em uma reunião online, em aumentar a produção a partir de outubro em 137.000 barris por dia, informou o grupo em um comunicado, muito abaixo dos aumentos mensais de cerca de 555.000 bpd em setembro e agosto e de 411.000 bpd em julho e junho.

O acordo firmado neste domingo também significa que a Opep+ começou a desfazer uma segunda rodada de cortes de cerca de 1,65 milhão de barris por dia por parte de oito membros — mais de um ano antes do previsto. O grupo já havia revertido totalmente a primeira rodada de cortes, de 2,5 milhões de barris por dia, desde abril, o equivalente a cerca de 2,4% da demanda global.

"Os barris podem ser pequenos, mas a mensagem é grande", disse Jorge Leon, analista da Rystad e ex-funcionário da Opep. "O aumento tem menos a ver com volumes e mais a ver com sinalização -- a Opep+ está priorizando a participação no mercado, mesmo correndo o risco de preços mais baixos."

A Opep+, composta pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais a Rússia e outros aliados, teve facilidade para aumentar a produção quando a demanda estava crescendo no verão, mas o verdadeiro teste virá no quarto trimestre com a expectativa de desaceleração da demanda, disse Leon.

A Opep+ disse que mantém opções para acelerar, pausar ou reverter os aumentos em reuniões futuras. A próxima reunião dos oito países foi agendada para 5 de outubro.

NOVA CAPACIDADE

Os aumentos de produção da Opep este ano também ocorrem em meio aos esforços da Arábia Saudita para punir outros membros, como o Cazaquistão, por excesso de produção, enquanto os Emirados Árabes Unidos ampliaram sua capacidade e passaram a buscar metas mais altas.

No início deste ano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o grupo a aumentar a produção, buscando cumprir sua promessa eleitoral de reduzir os preços domésticos da gasolina.

Os aumentos na produção levaram a uma queda nos preços do petróleo de cerca de 15% até agora neste ano, levando os lucros das empresas petrolíferas ao nível mais baixo desde a pandemia e provocando dezenas de milhares de cortes de empregos.

No entanto, os preços do petróleo não despencaram, sendo negociados a cerca de US$65 por barril, apoiados pelas sanções ocidentais contra a Rússia e o Irã. Isso encorajou a Opep+ a continuar aumentando a produção.

(Reportagem adicional de Olesya Astakhova, Maha el Dahan e Dmitry Zhdannikov)