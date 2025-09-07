ONU diz que há pouco tempo para impedir que fome se espalhe enquanto Israel ataca Cidade de Gaza

Por Alexander Cornwell e Nidal al-Mughrabi e Michelle Nichols

JERUSALÉM/CAIRO/NOVA YORK (Reuters) - Há uma "janela estreita" para evitar que a fome se espalhe ainda mais em Gaza, disse um alto funcionário da ONU neste domingo, pedindo a Israel que permita a entrega de ajuda sem impedimentos no território, onde trava combates contra o grupo militante palestino Hamas.

De acordo com um monitor global da fome, centenas de milhares de palestinos já estão passando fome ou correm o risco de passar fome em áreas como a Cidade de Gaza, o maior centro urbano do enclave, onde Israel lançou uma nova ofensiva contra o Hamas.

Israel, que interrompeu toda a ajuda por 11 semanas, de março a meados de maio, afirma que está fazendo mais para permitir a entrada e a distribuição de ajuda no enclave, a fim de evitar a escassez de alimentos -- embora agências internacionais digam que é preciso muito mais.

"Há uma janela estreita -- até o final de setembro -- para evitar que a fome se espalhe para Deir al Balah (no centro de Gaza) e Khan Younis (sul de Gaza). Essa janela está se fechando rapidamente", disse o chefe de Ajuda das Nações Unidas, Tom Fletcher.

A COGAT, a agência de defesa israelense que lida com questões humanitárias, disse no domingo que, na semana passada, foi distribuída em Gaza a ajuda de mais de 1.900 caminhões, a maioria fornecendo alimentos.

No mês passado, Israel lançou um ataque nos arredores da cidade de Gaza e suas forças estão agora a apenas alguns quilômetros do centro da cidade, onde emitiu avisos no fim de semana para que os civis evacuassem prédios altos que, segundo Israel, estão sendo usados pelo Hamas, antes de bombardeá-los.

Israel não forneceu provas que demonstrassem que o Hamas estava usando os edifícios, uma acusação que o grupo militante negou.

Durante a noite, os ataques mataram 14 pessoas em toda a cidade, segundo autoridades de saúde locais, incluindo um ataque a uma escola no sul da Cidade de Gaza que abrigava palestinos desabrigados.

Militares israelenses disseram que atingiram um militante do Hamas e que os civis foram avisados antes de o ataque ser realizado.

(Reportagem de Alexander Cornwell, Nidal al-Mughrabi, Maayan Lubell e Michelle Nichols)