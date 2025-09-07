NY Times destaca 'exaltação aos EUA' em ato bolsonarista em SP

Topo

7.set.2025 - Ato bolsonarista na avenida Paulista tem bandeiraço dos EUA Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress
Do UOL, em São Paulo

07/09/2025 21h50Atualizada em 07/09/2025 21h50

O jornal norte-americano The New York Times destacou a presença marcante de símbolos dos Estados Unidos nas manifestações pró-Bolsonaro realizadas hoje.

O que aconteceu

Jornal ressaltou "exaltação aos EUA". A publicação descreve uma "abundância de elogios aos Estados Unidos", citando a bandeira americana gigante passando sobre a multidão na avenida Paulista, camisetas com a imagem de Donald Trump no Rio e um manifestante em Brasília posando com máscara de Trump.

Embora o Bolsonaro tenha sido impedido de ocupar cargos públicos até 2030, manifestantes de direita ainda mantêm a esperança de que seus direitos políticos sejam de alguma forma restaurados. Muitos depositam sua fé na Casa Branca. The New York Times

Para o jornal, manifestações mostram que Bolsonaro "ainda é relevante". "Os apoiadores de Bolsonaro superaram significativamente os manifestantes de esquerda, mostrando que — mesmo em meio a seus problemas legais — ele continua sendo uma força política relevante no Brasil", escreve a publicação.

No entanto, o jornal questiona se essa relevância importa no momento. "Na sexta-feira, a ampla expectativa é de que o STF condene Bolsonaro por tentativa de golpe. Ele pode pegar mais de 40 anos de prisão", lembra o jornal.

A publicação diz que a pressão de Trump no caso teve "pouco sucesso". "Até agora, os esforços apenas fortaleceram o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, rival de esquerda de Bolsonaro, enquanto o tribunal seguiu adiante com o julgamento", escreveu.

Jornal lembrou que a discussão sobre anistia no Congresso é um ponto central no debate político brasileiro atual. "Com a condenação de Bolsonaro vista como algo inevitável tanto pela direita quanto pela esquerda, os protestos de domingo se concentraram em grande parte na questão da anistia", destacou.

No entanto, o NY Times diz que o assunto é sensível. O tema, ressaltou, traz à memória a anistia concedida a militares da ditadura, "quando brasileiros foram presos, torturados e desaparecidos".

