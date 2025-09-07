Topo

Noruegueses começam a votar em eleição parlamentar disputada

07/09/2025 15h15

Por Gwladys Fouche e Tom Little

OSLO (Reuters) - Os noruegueses foram às urnas neste domingo para o primeiro dos dois dias de votação em uma disputa acirrada entre o bloco de esquerda liderado pelo atual Partido Trabalhista e o bloco de direita encabeçado pelo populista Partido do Progresso e pelos conservadores.

A expectativa é de que pelo menos nove partidos políticos ganhem assentos na eleição parlamentar que termina na noite de segunda-feira, mas apenas os líderes dos três principais partidos são candidatos a primeiro-ministro.

As principais questões da campanha envolveram o custo de vida, a tributação e os serviços públicos, e o resultado pode ter um impacto sobre o fornecimento de energia e eletricidade para a Europa, bem como sobre a gestão do fundo soberano de US$ 2 trilhões da Noruega.

A geopolítica tem sido muito importante para os eleitores, e analistas disseram que isso poderia beneficiar os trabalhistas e seu líder, o primeiro-ministro Jonas Gahr Stoere, um ex-ministro das Relações Exteriores que se apresenta como uma pessoa segura.

A expectativa é de que os trabalhistas e quatro partidos menores conquistem 88 assentos no parlamento norueguês, três a mais do que o mínimo necessário para garantir a maioria e abaixo dos 100 assentos combinados para a esquerda em 2021, de acordo com uma média de pesquisas de opinião recentes.

O Partido do Progresso e o Partido Conservador, juntamente com dois grupos menores, estão a caminho de conquistar as 81 cadeiras restantes, mas a diferença nas pesquisas de opinião entre os blocos de esquerda e de direita permanece bem dentro da margem de erro.

(Reportagem de Gwladys Fouche e Tom Little, texto de Terje Solsvik)

