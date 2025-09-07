Topo

Não temos plano B, nosso plano é Bolsonaro candidato a presidente, diz Valdemar da Costa Neto

07/09/2025 15h45

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse neste domingo, 7, que o partido não tem plano B, mas que insistirá na candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a Presidência. "Não temos plano B. Nosso plano é Bolsonaro candidato a presidente", disse Valdemar, em discurso no ato bolsonarista na Avenida Paulista, em São Paulo.

O presidente do PL defendeu o projeto para anistiar os condenados pelo 8 de Janeiro e disse que conta com o apoio de União Brasil, PP e PSD. "Vamos aprovar a anistia. O PP, o União Brasil, PSD estão junto com PL. Temos maioria para aprovar a anistia", falou.

Valdemar declarou ainda que o 8 de Janeiro foi uma "baderna generalizada", mas que não pode ser interpretada como golpe de Estado: "Não houve golpe. O que houve em Brasília foi uma baderna generalizada que eles querem transformar em golpe. Somos a favor de punir todos que quebraram, mas acontece que, se fosse golpe, quem ia governar o País?"

Manifestantes bolsonaristas se reúnem em defesa da anistia de Jair Bolsonaro e com críticas ao Supremo Tribunal Federal. O ato conta com a participação de nomes como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, além de políticos aliados ao ex-presidente.

