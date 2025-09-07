Ministro israelense pede rendição do Hamas enquanto militares bombardeiam Gaza

Por Alexander Cornwell e Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - Israel novamente conclamou o Hamas a se render no domingo, enquanto os militares realizavam ataques ao maior centro urbano de Gaza, onde centenas de milhares de palestinos estão buscando abrigo.

O ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, disse a repórteres em Jerusalém que a guerra poderia terminar imediatamente se o Hamas libertasse os reféns restantes mantidos em Gaza e depusesse suas armas.

"Ficaremos mais do que felizes em atingir esse objetivo por meios políticos", disse ele.

Em resposta, o oficial sênior do Hamas, Basem Naim, disse à Reuters que o grupo não deporia as armas, mas libertaria todos os reféns se Israel concordasse em encerrar a guerra e retirar suas forças de Gaza, uma postura que há muito tempo é a posição do grupo militante palestino.

No mês passado, Israel lançou um ataque à Cidade de Gaza, o principal centro urbano, e suas forças estão agora a apenas alguns quilômetros do centro da cidade. Durante a noite, ataques mataram 14 pessoas em toda a cidade, segundo autoridades de saúde locais, incluindo um ataque a uma escola no sul da Cidade de Gaza que abrigava palestinos deslocados.

Em resposta às perguntas da Reuters sobre o ataque à escola, os militares disseram que haviam atingido um militante do Hamas e que os civis haviam sido avisados antes de o ataque ser realizado.

As forças israelenses "continuarão a operar contra as organizações terroristas na Faixa de Gaza, a fim de eliminar qualquer ameaça aos civis israelenses", disse um porta-voz militar.

PRÉDIO ALTO ATINGIDO

"O que estão esperando? Nós dizemos ao Hamas, queremos um cessar-fogo, acabem com essa guerra antes que a Cidade de Gaza se transforme em ruínas como Rafah", disse Emad, morador da Cidade de Gaza, referindo-se a uma cidade do sul de Gaza que Israel destruiu no início da guerra.

"Queremos um fim para essa guerra. Até quando isso vai durar? Quantas vidas serão desperdiçadas? Já chega", disse ele por telefone, pedindo que seu sobrenome não fosse publicado.

Os militares bombardearam a Cidade de Gaza no fim de semana, destruindo dois prédios altos que abrigavam palestinos desabrigados. Os militares disseram que os edifícios estavam sendo usados pelo Hamas e que os civis foram avisados com antecedência.

Israel não forneceu nenhuma prova que demonstrasse que o Hamas estava usando os edifícios, uma acusação que o grupo militante negou.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou aos militares no mês passado que tomassem a Cidade de Gaza, onde, de acordo com um monitor global de fome, centenas de milhares de palestinos estão enfrentando a fome. As autoridades israelenses reconhecem que existe fome em Gaza, mas negam que o território esteja passando fome.

Dezenas de milhares de palestinos foram mortos pelo ataque militar israelense, lançado depois que militantes liderados pelo Hamas realizaram o ataque surpresa de 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 pessoas e viu outras 251 serem sequestradas e levadas para Gaza.

Há 48 reféns ainda detidos em Gaza. As autoridades israelenses acreditam que cerca de 20 ainda estão vivos. A maioria dos reféns libertados foi libertada após negociações indiretas entre Israel e o Hamas.

MUDANÇA DE RUMO

Há muito tempo Israel insiste que, para que a guerra termine, o Hamas deve libertar os reféns, desarmar-se e não assumir nenhum papel futuro no governo de Gaza. O grupo militante disse que libertaria todos os reféns se Israel concordasse em encerrar a guerra e retirar suas forças, mas se recusou a discutir o desarmamento.

O ministro dinamarquês das Relações Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, falando a repórteres em Jerusalém ao lado de seu colega israelense, conclamou Israel a "mudar de rumo" e interromper sua campanha militar.

"Estamos extremamente preocupados com a (situação) humanitária", disse ele, pedindo também que os reféns sejam libertados.

Rasmussen disse que não houve avanço nas conversações com Saar para que Israel permitisse que os habitantes de Gaza feridos recebessem cuidados médicos na Cisjordânia ocupada por Israel e em Jerusalém Oriental.

Israel tinha preocupações com a segurança, disse Saar, e perguntou por que Copenhague não forneceria atendimento médico a eles na Dinamarca.

Muitos palestinos fugiram da Cidade de Gaza nas últimas semanas, mas outros se recusaram a sair, já tendo sido deslocados várias vezes desde o início da guerra.

No sábado, os militares alertaram os civis para que partissem para o sul, onde centenas de milhares de palestinos já estão se abrigando em acampamentos de barracas apertadas ao longo da costa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que havia prometido um fim rápido para a guerra durante sua campanha presidencial, disse na sexta-feira que Washington estava em negociações "muito profundas" com o Hamas. Naim, oficial do Hamas, disse que esperava que Trump estivesse falando sério sobre chegar a um acordo, sem reconhecer diretamente qualquer negociação.

O Hamas ofereceu a libertação de alguns reféns em troca de um cessar-fogo temporário, semelhante aos termos que foram discutidos em julho, antes do colapso das negociações mediadas pelos Estados Unidos e pelos países árabes.

A guerra tem se tornado cada vez mais impopular entre alguns segmentos da sociedade israelense. Na noite de sábado, dezenas de milhares de manifestantes se juntaram às famílias dos reféns em comícios, pedindo o fim da guerra e exigindo a libertação dos prisioneiros.

"Queremos clamar por mudanças e pela paz. Para trazê-los de volta para casa, porque o governo não fará isso", disse Nimrod Cohen Bar-Eli, 29 anos, em uma manifestação em Tel Aviv na noite de sábado.

(Reportagem de Alexander Cornwell e Nidal al-Mughrabi)