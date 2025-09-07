Milagre atribuído a santo millennial canonizado hoje aconteceu no Brasil
Carlo Acutis será canonizado hoje no Vaticano pelo papa Leão 14. Dois milagres realizados pelo italiano são reconhecidos pela Igreja e um deles aconteceu no Brasil. Acutis é considerado o "primeiro santo millennial" porque nasceu nos anos 1990.
O que aconteceu
Acutis teria curado um menino de Campo Grande. Matheus Vianna tinha 2 anos quando foi diagnosticado com pâncreas anular, uma rara doença congênita. Um dos principais sintomas da condição eram os vômitos repetidos.
Quadro de obstrução digestiva poderia ser revertido apenas com cirurgia, que não foi realizada. A avó explicou ao UOL, no ano passado, que Matheus estava "muito magro e fraco" e o procedimento poderia ser arriscado. "Cheguei a chorar para a doutora e dizia que ia perder o menino", disse.
Família de Matheus diz que ele foi curado após tocar em uma peça de roupa que teria o sangue de Carlo Acutis. Em 2013, o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião, trouxe da Itália para Campo Grande um pedaço de uma camiseta que supostamente pertenceu ao futuro santo.
Líder religioso pediu para que os fiéis fizessem um pedido de milagre durante a missa. Segundo o relato da família, na ocasião, Matheus perguntou ao avô o que era um "milagre''. "É quando você deseja muito uma coisa do fundo do seu coração e ela se realiza'', teria respondido à criança.
O menino estendeu os braços para tocar na peça e pediu para "parar de vomitar". Após o episódio, a avó ficou impressionada com a mudança da criança e resolveu refazer os exames, que não mostraram mais a lesão. Hoje com 15 anos, Matheus vive com a família em Goiás e guarda um quadro de Acutis com ele.
Ao UOL, avó de Matheus falou que neto é reservado. Um adolescente normal, que gosta muito de comer, jogar, e ficar no celular'', descreveu a avó Solange Lins Vianna. Segundo ela, o menino é reservado e não gosta da atenção que passou a receber após o caso se tornar público.
Milagre não é única ligação de Carlo Acutis com o Brasil. O adolescente morreu aos 15 anos, vítima de leucemia, na cidade italiana de Monza, no dia 12 de outubro. Na data, é celebrado pelos católicos o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
E o outro milagre?
Segundo milagre atribuído a Acutis foi a cura de uma mulher chamada Valeria Valverde. A costa-riquenha de 21 anos entrou em coma após um acidente de bicicleta em Florença, na Itália, no qual ela bateu a cabeça gravemente.
Mãe de Valéria fez uma peregrinação a Assis, na Itália, para rezar pela cura da filha no túmulo de Acutis. Ela deixou um bilhete escrito e, no mesmo dia, Valéria começou a respirar sozinha. No dia seguinte, recuperou o movimento dos membros superiores e parcialmente a fala.