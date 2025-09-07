Em ato, Michelle chora e fala em humilhação por presença de polícia em casa

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) chorou ao longo de seu discurso no ato da direita na avenida Paulista e orou o Pai Nosso.

O que aconteceu

Michelle criticou o reforço de agentes da Polícia Federal em sua casa e disse que vive "humilhação". "Policiais na outra esquina vigiando os policiais que estão vigiando a minha casa, a minha casa sendo violada, a imagem da minha família, que está na Constituição que garante a proteção, sendo violada", afirmou.

A ex-primeira-dama disse que não queria chorar, mas afirmou que "está pesado demais". Michelle usou a maior parte do seu discurso para falar da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL) e da determinação de Alexandre de Moraes para que agentes da PF vistoriem todos os carros que saírem da casa do ex-presidente.

Em tom emotivo, Michelle pediu para que os apoiadores orem "por um milagre". "Para que esses corações de pedra sejam transformados em corações de carne". Ela foi a última a discursar no carro de som na Paulista —o ex-presidente, quando participava dos atos, também era o último a falar.

A ex-primeira-dama afirmou ainda que se Moraes "se arrepender e deixar a iniquidade de lado, o Senhor vai perdoá-lo". Michelle disse também que ela e seu marido não vão desistir. Ao chegar na Paulista, a ex-primeira-dama foi ovacionada pelo público. Enquanto ouvia os discursos, ela segurou um boneco do ex-presidente e chorou em cima do carro de som.

Um áudio de Michelle foi reproduzido nos demais atos deste domingo. Na mensagem, a ex-primeira-dama disse que Bolsonaro está "humilhado". "Hoje, por perseguição e injustiça, ele [Bolsonaro] não pode falar, mas nós falaremos por ele até que essa tirania e essa perseguição sejam vencidas", disse.

Diferentemente do áudio enviado, na Paulista, ao vivo, Michelle não atacou o STF e falou pouco sobre 2026. A ex-primeira-dama disse, na mensagem gravada, que injustiças são cometidas "por alguns poucos que se dizem juízes". Sem citar nomes, afirmou que há ministros que "agem como tiranos".

Nunca pensei que ia ser tão difícil estar aqui hoje com vocês, mas eu creio, tenho certeza, que a gente vai passar por isso e que a justiça do Senhor vai reinar sobre a nossa ação.

Michelle Bolsonaro

A minha filha de 14 anos tendo que ir para a escola todos os dias e ter que abrir o carro para a polícia verificar se tem alguém escondido dentro. Todos os dias quando eu chego e saio, eu tenho que revisitar o meu carro. É muita humilhação o que nós estamos vivendo. Mas faz parte, a humilhação faz parte do processo e nós vamos sair mais fortes.