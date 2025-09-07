Mercedes mantém abordagem que prioriza valor em vez de volume no mercado chinês

Por Christoph Steitz e Christine Uyanik

MUNIQUE (Reuters) - A montadora de automóveis de luxo alemã Mercedes-Benz está mantendo a estratégia premium em seu principal mercado, a China, onde uma brutal guerra de preços tem custado ao grupo participação de mercado, à medida que os clientes locais migram cada vez mais para modelos domésticos mais baratos.

O CEO Ola Kaellenius, falando à Reuters antes do salão do automóvel IAA em Munique, disse que o novo SUV elétrico GLC, apresentado pela Mercedes-Benz no domingo, seria fundamental para recuperar o terreno perdido no maior mercado automotivo do mundo.

"Isso vai acertar em cheio o que os clientes chineses da Mercedes estão procurando", disse Kaellenius.

"E sim, nós cobramos um pouco mais. Mas os fãs do GLC podem ficar tranquilos... do ponto de vista do preço, se você é atualmente um cliente do GLC, também se sentirá em casa com esse novo GLC elétrico."

Assim como a Porsche, a Mercedes-Benz vem protegendo as margens às custas da participação de mercado na China, onde sofreu um declínio de 19% nas vendas de veículos para 140.400 no segundo trimestre de 2025.

Kaellenius disse que a empresa não mudaria sua estratégia na China e manteria sua abordagem premium.

(Reportagem de Christoph Steitz e Christine Uyanik; reportagem adicional de Ayhan)