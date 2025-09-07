Topo

Notícias

Mercedes mantém abordagem que prioriza valor em vez de volume no mercado chinês

07/09/2025 15h51

Por Christoph Steitz e Christine Uyanik

MUNIQUE (Reuters) - A montadora de automóveis de luxo alemã Mercedes-Benz está mantendo a estratégia premium em seu principal mercado, a China, onde uma brutal guerra de preços tem custado ao grupo participação de mercado, à medida que os clientes locais migram cada vez mais para modelos domésticos mais baratos.

O CEO Ola Kaellenius, falando à Reuters antes do salão do automóvel IAA em Munique, disse que o novo SUV elétrico GLC, apresentado pela Mercedes-Benz no domingo, seria fundamental para recuperar o terreno perdido no maior mercado automotivo do mundo.

"Isso vai acertar em cheio o que os clientes chineses da Mercedes estão procurando", disse Kaellenius.

"E sim, nós cobramos um pouco mais. Mas os fãs do GLC podem ficar tranquilos... do ponto de vista do preço, se você é atualmente um cliente do GLC, também se sentirá em casa com esse novo GLC elétrico."

Assim como a Porsche, a Mercedes-Benz vem protegendo as margens às custas da participação de mercado na China, onde sofreu um declínio de 19% nas vendas de veículos para 140.400 no segundo trimestre de 2025.

Kaellenius disse que a empresa não mudaria sua estratégia na China e manteria sua abordagem premium.

(Reportagem de Christoph Steitz e Christine Uyanik; reportagem adicional de Ayhan)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Tarcísio agora está sendo um leão em favor da anistia, diz Malafaia

Em ato, Michelle chora e fala em humilhação por presença de polícia em casa

Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes, diz Tarcísio

Silas Malafaia ataca Moraes em ato na Paulista: 'É crime dar conselho, influenciar?'

Venezuela e Bolívia disputam vaga na repescagem das Eliminatórias

Tarcísio pede a Motta para pautar anistia e diz que processo contra Bolsonaro está maculado

Em três dias, Israel derruba três prédios na Cidade de Gaza

Quando o calor volta em São Paulo? Tempo esquenta na semana, mas não dura

Trump dá 'ultimato' ao Hamas para que aceite acordo de libertação de reféns

Tarcísio: não topamos impunidade, mas julgamento sem provas de Bolsonaro deixaria ferida aberta

Tarcísio critica STF e pede que Hugo Motta paute a anistia