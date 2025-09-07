Max Verstappen (Red Bull) vence GP da Itália de F1; Bortoleto é 8º
O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, disputado neste domingo (7) à frente das McLarens do inglês Lando Norris e do australiano Oscar Piastri, que se manteve na liderança do Mundial.
No famoso circuito de Monza, bem próximo à sede da lendária 'Scuderia', as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminaram em quarto e sexto, respectivamente, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, fechou a prova em oitavo lugar e conquistou quatro pontos.
Com esse resultado, o piloto paulista de 20 anos está agora em 16º na classificação, com 18 pontos.
Esta foi a terceira vitória de Verstappen, atual tetracampeão mundial, nesta temporada (depois dos GPs do Japão e da Emília-Romanha), e Verstappen encerra assim a sequência de cinco triunfos consecutivos da McLaren.
Apesar da vitória, as chances de Verstappen de manter o título são mínimas. Com oito provas restantes na temporada, o holandês soma 230 pontos na classificação do Mundial e permanece bem atrás de Piastri, que lidera com 324 pontos, 31 a mais que seu companheiro de equipe, Norris.
O GP de Monza foi uma corrida bastante monótona, com os cinco primeiros colocados do grid de largada terminando nas mesmas posições, sem nenhuma alteração.
Nem mesmo a possibilidade de uma Ferrari no pódio adicionou emoção à corrida, com o monegasco Leclerc terminando mais de quatro segundos atrás de Piastri.
Os 'tiffosi' da Ferrari, que lotaram as arquibancadas do "seu" circuito, vibraram no início da corrida, quando Hamilton, com uma ótima recuperação, saiu da décima posição no grid (cumprindo uma penalidade de cinco posições) para a sexta, mas o sete vezes campeão mundial não conseguiu ir além disso e ficou atrás de seu antigo companheiro de equipe na Mercedes, George Russell.
O tailandês Alexander Albon (Williams), o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), o italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e o francês Isack Hadjar (Racing Bulls) completaram o 'Top 10'.
O espanhol Carlos Sainz (Williams) quase pontuou (11º), e seu veterano compatriota Fernando Alonso abandonou devido a problemas mecânicos em seu Aston Martin.
O argentino Franco Colapinto segue com dificuldades para domar seu Alpine e terminou em 16º lugar.
--- Classificação do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, disputado neste domingo no circuito de Monza:
1. Max Verstappen (NED/Red Bull) os 306,720 km em 1h 13:24.325
2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 19.207
3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 21.351
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 25.624
5. George Russell (GBR/Mercedes) 32.881
6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 37.449
7. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 50.537
8. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 58.484
9. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 59.762
10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:03.891
11. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:04.469
12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:19.288
13. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:20.701
14. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:22.351
15. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 volta
16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 volta
17. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 volta
18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta
Os demais pilotos não completaram a corrida
Causas dos abandonos:
Nico Hülkenberg (ALE/Sauber): problema mecânico 1ª volta
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes): suspensão 26ª volta
--- Mundial de pilotos:
1. Oscar Piastri (AUS) 324 pontos
2. Lando Norris (GBR) 293
3. Max Verstappen (NED) 230
4. George Russell (GBR) 194
5. Charles Leclerc (MON) 163
6. Lewis Hamilton (GBR) 117
7. Alexander Albon (TAI) 70
8. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 66
9. Isack Hadjar (FRA) 38
10. Nico Hülkenberg (ALE) 37
11. Lance Stroll (CAN) 32
12. Fernando Alonso (ESP) 30
13. Esteban Ocon (FRA) 28
14. Pierre Gasly (FRA) 20
15. Liam Lawson (NZL) 20
16. Gabriel Bortoleto (BRA) 18
17. Oliver Bearman (GBR) 16
18. Carlos Sainz Jr (ESP) 16
19. Yuki Tsunoda (JPN) 12
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0
--- Mundial de construtores:
1. McLaren-Mercedes 617 pontos
2. Ferrari 280
3. Mercedes 260
4. Red Bull 239
5. Williams-Mercedes 86
6. Aston Martin-Mercedes 62
7. Racing Bulls-Red Bull 61
8. Sauber-Ferrari 55
9. Haas-Ferrari 44
10. Alpine-Renault 20
