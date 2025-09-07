Topo

Notícias

Max Verstappen (Red Bull) vence GP da Itália de F1; Bortoleto é 8º

07/09/2025 11h21

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, disputado neste domingo (7) à frente das McLarens do inglês Lando Norris e do australiano Oscar Piastri, que se manteve na liderança do Mundial. 

No famoso circuito de Monza, bem próximo à sede da lendária 'Scuderia', as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminaram em quarto e sexto, respectivamente, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, fechou a prova em oitavo lugar e conquistou quatro pontos.

Com esse resultado, o piloto paulista de 20 anos está agora em 16º na classificação, com 18 pontos.

Esta foi a terceira vitória de Verstappen, atual tetracampeão mundial, nesta temporada (depois dos GPs do Japão e da Emília-Romanha), e Verstappen encerra assim a sequência de cinco triunfos consecutivos da McLaren. 

Apesar da vitória, as chances de Verstappen de manter o título são mínimas. Com oito provas restantes na temporada, o holandês soma 230 pontos na classificação do Mundial e permanece bem atrás de Piastri, que lidera com 324 pontos, 31 a mais que seu companheiro de equipe, Norris. 

O GP de Monza foi uma corrida bastante monótona, com os cinco primeiros colocados do grid de largada terminando nas mesmas posições, sem nenhuma alteração. 

Nem mesmo a possibilidade de uma Ferrari no pódio adicionou emoção à corrida, com o monegasco Leclerc terminando mais de quatro segundos atrás de Piastri. 

Os 'tiffosi' da Ferrari, que lotaram as arquibancadas do "seu" circuito, vibraram no início da corrida, quando Hamilton, com uma ótima recuperação, saiu da décima posição no grid (cumprindo uma penalidade de cinco posições) para a sexta, mas o sete vezes campeão mundial não conseguiu ir além disso e ficou atrás de seu antigo companheiro de equipe na Mercedes, George Russell.

O tailandês Alexander Albon (Williams), o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), o italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e o francês Isack Hadjar (Racing Bulls) completaram o 'Top 10'. 

O espanhol Carlos Sainz (Williams) quase pontuou (11º), e seu veterano compatriota Fernando Alonso abandonou devido a problemas mecânicos em seu Aston Martin. 

O argentino Franco Colapinto segue com dificuldades para domar seu Alpine e terminou em 16º lugar.

--- Classificação do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, disputado neste domingo no circuito de Monza:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) os 306,720 km em 1h 13:24.325

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 19.207

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 21.351

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 25.624

5. George Russell (GBR/Mercedes) 32.881

6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 37.449

7. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 50.537

8. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 58.484

9. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 59.762

10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:03.891

11. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:04.469

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:19.288

13. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:20.701

14. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:22.351

15. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 volta

16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 volta

17. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 volta

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

Os demais pilotos não completaram a corrida

Causas dos abandonos:

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber): problema mecânico 1ª volta

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes): suspensão 26ª volta

--- Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 324 pontos

2. Lando Norris (GBR) 293 

3. Max Verstappen (NED) 230 

4. George Russell (GBR) 194 

5. Charles Leclerc (MON) 163 

6. Lewis Hamilton (GBR) 117 

7. Alexander Albon (TAI) 70 

8. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 66 

9. Isack Hadjar (FRA) 38 

10. Nico Hülkenberg (ALE) 37 

11. Lance Stroll (CAN) 32 

12. Fernando Alonso (ESP) 30 

13. Esteban Ocon (FRA) 28 

14. Pierre Gasly (FRA) 20 

15. Liam Lawson (NZL) 20 

16. Gabriel Bortoleto (BRA) 18 

17. Oliver Bearman (GBR) 16 

18. Carlos Sainz Jr (ESP) 16 

19. Yuki Tsunoda (JPN) 12 

20. Franco Colapinto (ARG) 0 

21. Jack Doohan (AUS) 0 

--- Mundial de construtores:

1. McLaren-Mercedes 617 pontos

2. Ferrari 280 

3. Mercedes 260 

4. Red Bull 239 

5. Williams-Mercedes 86 

6. Aston Martin-Mercedes 62 

7. Racing Bulls-Red Bull 61 

8. Sauber-Ferrari 55 

9. Haas-Ferrari 44 

10. Alpine-Renault 20 

./bds/hdy/td/mcd/meb/mb/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Milei põe à prova sua popularidade em eleição provincial na Argentina

Primeiro-ministro do Japão renuncia após derrota contundente nas eleições

Gerar sentido de soberania requer ações contínuas: 'Vem da experiência'

Irfaan Ali é reeleito presidente da Guiana

Michelle, em áudio, fala em 'tirania' do STF e cita Bolsonaro 'humilhado'

SaferNet vai ensinar supervisão e controle parental na internet

Max Verstappen (Red Bull) vence GP da Itália de F1; Bortoleto é 8º

Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia"

Putin "não leva a paz a sério", diz premiê britânico após ataque aéreo da Rússia contra Ucrânia

Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos EUA e faixas contra STF

Boate Kiss: três condenados vão para o regime semiaberto após redução de pena