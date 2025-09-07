Marcha em memória das vítimas da ditadura no Chile termina em confrontos

Uma marcha anual em Santiago em memória das vítimas da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990) terminou, neste domingo (7), em confrontos com a polícia e a detenção de pelo menos 17 pessoas, informaram os Carabineiros do Chile.

A manifestação foi realizada às vésperas do 52º aniversário do golpe de Estado liderado por Pinochet, em 11 de setembro de 1973, contra o governo do socialista Salvador Allende.

Os manifestantes se reuniram nos arredores do palácio presidencial de La Moneda, no centro de Santiago, e se dirigiram para o Cemitério Central, cerca de 4 km ao norte.

"Preliminarmente [...], temos 17 detidos", detalharam os Carabineiros em suas redes sociais, sem mencionar se os incidentes deixaram feridos.

Um dos detidos é "um adolescente que levava em sua mochila elementos incendiários [coquetéis molotov]", informou a instituição policial em sua conta no X.

A marcha reuniu cerca de 2.000 pessoas e chegou ao Memorial dos Executados Políticos e Presos Desaparecidos, um monumento histórico situado no cemitério com os nomes das vítimas, constataram jornalistas da AFP.

Os confrontos entre dezenas de encapuzados e agentes dos Carabineiros, neste domingo, ocorreram perto do La Moneda, em cruzamentos de ruas, durante o percurso da marcha e nos arredores do cemitério.

Os grupos atiraram pedras, sinalizadores e coquetéis molotov, enquanto a polícia respondeu com bombas de gás lacrimogêneo e jatos d'água.

A ditadura no Chile deixou cerca de 3.200 vítimas entre mortos e desaparecidos.

ps/jac/nn/mvv/rpr

© Agence France-Presse