Lula exalta soberania e critica "traidores da pátria" em pronunciamento - Presidente disse que o Brasil "não aceitará ordens" e destacou a importância da união dos brasileiros na defesa da democracia e das instituições do país.Em pronunciamento transmitido na noite deste sábado (06/09) em rede nacional de rádio e televisão, na véspera das celebrações do Dia da Independência deste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância da soberania nacional e da união dos brasileiros na defesa da democracia, do meio ambiente e das instituições do país.

Lula afirmou que o 7 de Setembro simboliza a conquista da liberdade e da soberania brasileira. Enviando recados à oposição e ao presidente dos EUA, Donald Trump, sem citar o americano nominalmente, ele sublinhou que o Brasil "não aceitará ordens de quem quer que seja".

"Este país soberano e independente se chama Brasil. Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém", afirmou. "Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro", disse.

Em referência indireta ao papel do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), tido como um dos articuladores das sanções dos EUA contra produtos brasileiros, Lula afirmou ser "inadmissível o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam os ataques ao Brasil".

"Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria. A história não os perdoará", afirmou Lula.

Defesa do Pix

O presidente ressaltou que a defesa da soberania se manifesta no combate à desigualdade, na proteção das conquistas dos trabalhadores, na criação de oportunidades para os jovens e no apoio a empreendedores e pessoas em situação de vulnerabilidade.

"Se temos direito a essas políticas públicas, é porque o Brasil é um país soberano e tomou a decisão de cuidar do povo brasileiro", ressaltou.

Lula também defendeu a manutenção do Pix como sistema público e gratuito e criticou o uso das redes digitais para disseminação de desinformação, discurso de ódio e crimes como exploração sexual de crianças e adolescentes.

Entre os avanços do governo, o presidente citou a redução do desemprego, a abertura de mais de 400 novos mercados para exportações brasileiras em dois anos e oito meses, a diminuição pela metade do desmatamento na Amazônia e a preparação da Conferência do Clima da ONU (COP30), que será realizada em Belém, em novembro.

Ao encerrar o pronunciamento, Lula convocou os brasileiros à união. "Este é o momento da união de todos em defesa do que pertence a todos: a nossa pátria brasileira e as cores da bandeira do nosso país", disse.

md (Agência Brasil, ots)