Lua de sangue: eclipse lunar total ocorre neste domingo

07/09/2025 07h16

Um eclipse lunar total - o segundo do ano - ocorre neste domingo (7). O ponto alto, quando a Lua fica totalmente imersa na sombra da Terra e adquire coloração avermelhada, caracteriza a chamada Lua de Sangue.

"A cor se deve à forma como a luz do Sol interage com a atmosfera terrestre. Mesmo totalmente encoberta pela sombra escura da Terra, a Lua ainda recebe luz solar indiretamente, filtrada pela atmosfera", detalhou o Observatório Nacional.

O fenômeno não será visível no Brasil, mas haverá transmissão ao vivo, a partir das 12h (horário de Brasília), pelo canal no YouTube do Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Durante a live, astrônomos amadores e profissionais que fazem parte do programa vão comentar as imagens em tempo real. A previsão é transmitir todas as etapas do eclipse, por meio do auxílio de parceiros internacionais.

Confira o cronograma completo do fenômeno:

  •  Início da fase penumbral: 12h28
  • Início da fase parcial: 13h27
  • Início da fase total: 14h31
  • Auge da fase total: das 15h12 às 15h53
  • Fim da fase parcial: 16h57
  • Fim da penumbra: 17h55

Entenda

Segundo o Observatório Nacional, eclipses lunares ocorrem quando a Lua entra na sombra da Terra. Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta; e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol.

"Quanto mais perfeito é o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, maior é a duração do eclipse total", destacou o órgão. Quando a Lua entra na penumbra, ocorre o eclipse penumbral; quando entra na umbra, o eclipse parcial; e, quando está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total.

