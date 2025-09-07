Topo

Notícias

Lotofacil da independência tem 54 apostas com prêmio de R$ 4,2 milhões

07/09/2025 11h53

O concurso número 3.480 da Lotofácil da Independência, realizado neste sábado, em São Paulo, teve 54 apostas que acertaram os 15 números sorteados: 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23.

O prêmio para cada aposta vencedora é R$ 4.293.824.

O concurso também premiou 9.661 apostas que acertaram 14 números com o valor de R$ 2.008. Mais de 300 mil apostas acertaram 13 números sorteados e vão receber R$ 35. 

Clique aqui e veja os detalhes das apostas premiadas.

Mega-sena

Já o sorteio 2.911 da Mega-sena não teve nenhuma aposta que acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 47 milhões para o concurso que será sorteado na próxima terça-feira (9).

As dezenas sorteadas ontem foram: 23, 27, 32, 54, 56 e 59.

Setenta e sete apostas acertaram cinco dezenas sorteadas e recebem o prêmio de R$ 30.684.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Ato da esquerda em São Paulo reúne cerca de 9 mil pessoas, afirma USP

Bolsonaristas se reúnem na Paulista para pedir anistia em meio a julgamento

'Carlo é ponte até Jesus', afirma mãe do 1º santo da geração millennial

ONU diz que há pouco tempo para impedir que fome se espalhe enquanto Israel ataca Cidade de Gaza

Flavio manda recado a Motta e Alcolumbre: 'Não existe meia anistia'

Kimpembe deixa PSG após 20 anos e assina com Qatar SC

Esforço por anistia não faz Tarcísio ser citado em atos no Rio, Minas e DF

Bolsonaristas entoam cânticos evangélicos e pedem "Bolsonaro Free" em ato na Paulista

Eclipse

Desfile e protesto tomam as ruas do centro do Rio de Janeiro

PSG pede mais colaboração da federação francesa após lesão de Dembélé