Lisboa recebe Brasil Origem Week com gastronomia, cultura e negócios brasileiros em destaque

Lisboa será, entre os dias 11 e 14 de setembro, palco do Brasil Origem Week, evento internacional que celebra a diversidade cultural, gastronômica e empresarial do Brasil. A programação acontece no Pátio da Galé, na Praça do Comércio, e reúne chefs renomados, empresários, autoridades e especialistas. O evento inclui workshops, fóruns, apresentações culturais e experiências gastronômicas.

Luciana Quaresma, correspondente da RFI em Lisboa

A gastronomia brasileira é um dos grandes destaques do evento. Entre os chefs convidados estão Márcio Ricci, que apresentará o tradicional arroz Maria Isabel; Cidália França, com receitas à base de tapioca e Natacha Fink, com seu prato inovador de camarão Uareni.

Carol Brito conduzirá o showcooking "O Pequeno Notável da Cozinha Baiana: Acarajé", trazendo ao público os sabores típicos da Bahia de forma criativa e contemporânea.

Carolina Sales, conhecida por seus doces sofisticados, compartilhará a receita do "Brigadeiro de laranja: a bossa doce do Rio". A chef carioca defende que a cozinha brasileira tem papel essencial na valorização da biodiversidade e da identidade cultural.

Segundo ela, é importante revelar novas facetas da culinária nacional além do churrasco e da feijoada, apostando em propostas autorais e contemporâneas que serão apresentadas no evento.

"Quero revelar uma faceta mais autoral e contemporânea da cozinha brasileira. O brigadeiro, por exemplo, pode ser reinventado com chocolate amargo e laranja, trazendo sofisticação, frescor e equilíbrio à doçura, mostrando que nossa confeitaria dialoga com a alta gastronomia", explica Sales.

Além da gastronomia, Raquel Lopes, da Casa Cachaça, conduzirá experiências sensoriais com a tradicional bebida brasileira, apresentando sua história e os processos de produção.

Para a especialista e curadora, o maior desafio ainda é o desconhecimento do público em relação à bebida símbolo do Brasil. "Nossa equipe tem exatamente esse objetivo: desenvolver um trabalho pedagógico com consumidores e bartenders, mostrando a diversidade das madeiras, as possibilidades de criação de drinques e, claro, o prazer de apreciá-la pura", explica.

Segundo ela, a participação no Brasil Origem Week reforça esse movimento de valorização. "Já é a terceira ou quarta vez que participo, e é maravilhoso, porque o público tem contato direto com a gente. Podemos contar a história da cachaça, orientar nas degustações e até ajudar na escolha de uma garrafa para levar para casa ou oferecer de presente. Essa conexão é muito importante para o futuro da cachaça", afirma.

Impacto e objetivos

Para Marco Lessa, idealizador do Brasil Origem Week, o evento vai muito além de uma feira cultural ou da promoção de produtos brasileiros. Segundo ele, trata-se de uma celebração do Brasil.

O evento, diz, reúne diferentes setores ligados ao país, desde produtores com potencial de exportação até agentes de turismo, passando por cultura, arte e ciência. "Ele reúne vários ativos do Brasil, tanto do ponto de vista de quem mora no exterior quanto de quem produz e sabe que tem potencial para exportar, além de quem tem capacidade de receber o visitante estrangeiro e promover o turismo", explica.

Além de negócios e investimentos, o Brasil Origem Week promove o encontro de brasileiros residentes fora do país com visitantes internacionais. "Todo mundo se reúne para viver um pouco do Brasil", completa.

A estratégia do evento, segundo o organizador, é mostrar que cada aspecto da cultura e dos produtos brasileiros contribui para a reputação global do país. "Um produto brasileiro, uma característica do Brasil, um aspecto cultural transfere reputação para outro ativo e faz com que a gente tenha ganho de qualidade. Dessa forma, o Brasil pode mostrar toda a sua riqueza por meio das diversas atividades durante o evento."

Segundo Lessa, a promoção de destinos e produtos brasileiros não está apenas associada ao turismo. "Trata-se de construir narrativas consistentes que unem identidade, cultura, sustentabilidade e inovação. Lisboa é um ponto estratégico para apresentar o Brasil à Europa e fortalecer conexões duradouras", afirma.

O evento também contará com um espaço dedicado à música e aos sabores do Brasil, com apresentações ao vivo, incluindo Theodoro Nagô interpretando clássicos de Jorge Aragão, proporcionando aos visitantes uma verdadeira imersão na cultura musical brasileira.

Fóruns e workshops temáticos

O Brasil Origem Week vai oferecer uma série de fóruns e workshops especializados. Entre eles, está o workshop de internacionalização, voltado para estratégias que permitam a empresas brasileiras expandirem suas operações para Portugal e outros países da Europa.

O Fórum Mulher abordará a atuação feminina nos negócios e na cultura, enquanto o Fórum Brasil-Portugal discutirá oportunidades de cooperação internacional, intercâmbio e fortalecimento das relações comerciais entre os dois países.

Larissa Abreu, uma das palestrantes do evento, destacou como sua identidade luso-brasileira molda a forma de comunicar no ambiente digital e levará o tema ao público presente. "No Brasil, temos intensidade, calor humano. Em Portugal, encontramos profundidade e tradição. No digital, a mágica acontece quando conseguimos juntar as duas coisas", afirmou.

Segundo ela, sua palestra será um convite para repensar a maneira de vender serviços. "Quero mostrar como gerar desejo pelo seu serviço sem cair no óbvio, sem ser chato. Porque vender não é insistir. É despertar curiosidade e criar conexão."

Larissa reforça que suas estratégias se adaptam tanto ao público português quanto ao brasileiro, sempre com autenticidade. "No fim, comunicar é sobre encantar, não apenas convencer. É isso que eu levo comigo: um pedacinho do Brasil, um pedacinho de Portugal e a certeza de que, quando contamos nossa história de verdade, as pessoas não só escutam, elas desejam fazer parte."

A abertura oficial do evento contará com o workshop internacional de turismo, com a presença de representantes do Governo da Bahia, do turismo de Ilhéus e de Maricá, além de especialistas em estratégias de promoção internacional de destinos. O painel terá como tema "Brasil: Um País, Tantos Destinos - Diversidade, Sustentabilidade e Estratégias para a Promoção Internacional".

Cultura e experiências imersivas

O Brasil Origem Week também busca impulsionar oportunidades de negócios e intercâmbio, destacando o Brasil como um país plural e inovador, capaz de gerar experiências culturais, gastronômicas e comerciais de relevância internacional.

A curadoria do evento, segundo Frederico Pimentel, um dos organizadores, foi pensada para refletir a riqueza e a pluralidade da gastronomia brasileira, unindo ingredientes, histórias e territórios de diferentes biomas.

Ele destaca que a seleção de chefs e produtores priorizou autenticidade, tradição e inovação, trazendo tanto os clássicos da cozinha nacional em sua forma original quanto releituras criativas. "Nosso objetivo é projetar o Brasil como um país de criatividade, diversidade e excelência gastronômica, fortalecendo a imagem do país junto ao público europeu", afirma.

Para ele, a gastronomia é uma forma de arte e comunicação cultural, capaz de transmitir identidade e contemporaneidade, criando pontes entre cultura, turismo e negócios.

Nesse sentido, o Brasil Origem Week se consolida como uma plataforma de encontros, onde produtores apresentam produtos de origem com valor agregado, chefs reinterpretam tradições e o público vive experiências sensoriais únicas. "A tradição aparece nos pratos e nas histórias, enquanto a inovação surge nas técnicas e conexões criadas, projetando um Brasil contemporâneo e autêntico", completa.