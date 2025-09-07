Topo

Líder do PL, Sóstenes Cavalcante, pede a Alcolumbre que paute impeachment de Moraes

São Paulo

07/09/2025

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), pediu, durante ato bolsonarista, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), coloque em pauta o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. "Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já tem 41 assinaturas, paute o impeachment desse ministro para que ele seja afastado o quanto antes", declarou em discurso no ato na Avenida Paulista, em São Paulo, que pediu anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e que defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sóstenes criticou os atos convocados por movimentos de esquerda também para este domingo, 7 de setembro. "Hoje, nossos adversários quiseram fazer eventos pelo Brasil. Tinha meia dúzia de gatos pingados. Aqui está a multidão do Brasil, veste verde e amarelo", falou.

O deputado afirmou ainda que lutará por anistia e pelas liberdades de expressão e religiosa. Também chamou Moraes de "ditador" e "violador dos direitos humanos" e puxou coro de "fora, Moraes". "É inadmissível Alexandre de Moraes pedir os cadernos de pregação do pastor Silas Malafaia e mandar busca e apreensão de seu celular", disse Sóstenes.

O ato conta com a participação dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia, além de políticos aliados ao ex-presidente.

