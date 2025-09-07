Topo

Kit com 10 cuecas por R$ 30 vale a pena? Confira opiniões de quem comprou

Kit de cuecas em várias cores e estampas está por menos de R$ 30 Imagem: Reprodução / Shopee
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

07/09/2025 14h00

Se você está precisando renovar o estoque de cuecas, o Guia de Compras UOL encontrou uma oferta interessante: um kit com dez peças modelo boxer (que parece um short) por menos de R$ 29,99 na Shopee.

As cuecas estão disponíveis em tamanhos do P ao GG e em diversas cores. Confira a seguir as especificações das peças e a opinião de quem comprou:

O que diz o fabricante sobre as cuecas?

Confeccionadas em microfibra e forro 100% algodão

Modelo boxer

Ajuste anatômico no corpo e elástico no cós

Kit com cores aleatórias (não é possível escolher)

O que diz quem comprou?

Na Shopee, a nota média do kit é de 4,1 (de um total de 5). A maioria dos comentários positivos fala sobre o ótimo custo-benefício das peças e a qualidade do tecido.

Produtos de preço acessível, de boa qualidade. Pode comprar sem medo, veio do tamanho certo e veio cores diferentes. Leandro

Custo-benefício bom. (...) Gostei muito, estou satisfeito, entrega super rápida. Recomendo. Eraldo Martins

Muito bom o produto, adorei. (...) Estava com medo de vir só lisas, mas vieram com estampa também. E chegou super rápido. Paulinho

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram da modelagem pequena e das peças não terem forro.

Entrega foi rápida. Produto foi bem embalado e de boa qualidade, mas infelizmente ficou pequeno. (...) Nas próximas compras, vou pegar acima do número indicado. Giovane

Nas especificações do produto fala que o M é até o 40, porém na foto fala somente até o 38, não me atentei a isso e acabei comprando errado. Tirando isso é uma cueca razoável devido não ter forro. Jbsportela

Dia de Ofertas UOL

No dia 16 de setembro acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

