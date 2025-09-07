Hoje é Dia: Independência e aniversário da Rádio MEC são os destaques

Esta semana temos um dos feriados mais conhecidos dos brasileiros e o aniversário de duas rádios integrantes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Começamos com o Dia da Independência, comemorado em 7 de setembro. Segundos as fontes históricas, foi nesta data, em 1822, que Dom Pedro I proclamou às margens do rio Ipiranga que o Brasil deixaria de ser colônia de Portugal. Em 2022, ano que comemoramos o bicentenário da independência, a TV Brasil exibiu o episódio "Histórias da Independência" do Caminhos da Reportagem, abordando todo o contexto histórico que antecedeu o simbólico grito. A Agência Brasil aprofundou o tema em várias ocasiões, como nesta reportagem de 2020 e nesta outra, publicada em 2023. A Radioagência Nacional trouxe uma questão que divide historiadores: a independência foi proclamada em 7 de setembro ou em 12 de outubro? E o Repórter Brasil, também da TV Brasil, trouxe uma abordagem curiosa: como as crianças veem a data.

Comunicação pública

A Rádio MEC completa 102 anos no dia 7 de setembro. Nem todo mundo sabe, mas ela deu início à história do rádio no Brasil. Foi a primeira emissora criada no país, em 1923, por Edgard Roquette-Pinto, que tinha o sonho de levar informação educativa, cultural e científica à população. Na época, se chamava Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em 1936, a emissora foi incorporada pelo Ministério da Educação, passando a ter o nome atual. E em 2007 passou a ser gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A Agência Brasil, a Radioagência Nacional e o Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, deram destaque ao centenário da emissora, em reportagens de 2023.

Outro veículo da EBC que faz aniversário esta semana é a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que completa 89 anos no ar no dia 12 de setembro. A emissora nem sempre foi um veículo público. Surgiu como parte da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande e foi estatizada em 1940, no governo de Getúlio Vargas. A partir daí se expandiu e hoje é uma das cinco maiores do mundo. Foi vitrine da música brasileira e lançou ídolos nacionais como Luiz Gonzaga, Cauby Peixoto e Marlene. Lançou também a primeira radionovela da história brasileira, "Em Busca da Felicidade", em 1941. E no jornalismo foi a casa de noticiários emblemáticos, como o Repórter Esso. A importância histórica da Rádio Nacional foi destacada pela Radioagência Nacional em 2024, pela Agência Brasil em 2023 e pelo programa Viva Maria, veiculado na própria emissora. A TV Brasil também prestou seu tributo nos 80 anos da Rádio Nacional, em 2016, com um episódio do programa Caminhos da Reportagem.

Educação

Em 8 de setembro temos o Dia Mundial da Alfabetização, data criada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) com o intuito de ressaltar a importância da alfabetização para o desenvolvimento social e econômico mundial. Em reportagem de 2023, a Agência Gov destacou que, infelizmente, a alfabetização adequada ainda não é uma realidade no Brasil, com índices altos e evasão e abandono. Esses e outros desafios também foram abordados pela Agência Brasil, no mesmo ano. Já o Repórter Brasil, da TV Brasil, trouxe uma boa notícia: a queda na taxa analfabetismo, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) era de 5,6% em 2022.

Setembro Amarelo

Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. A data chave da mobilização é 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A Agência Gov deu destaque, no ano passado, a experiências no Sistema Único de Saúde (SUS) que contribuem para a prevenção do problema. A Agência Brasil, em 2023, abordou a preocupação com a saúde mental dos jovens, que têm sofrido com problemas como depressão cada vez mais cedo. A importância do tratamento precoce desse transtorno foi o foco da Radioagência Nacional, em matéria do mesmo ano. O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio também foi destaque no Repórter Brasil, da TV Brasil, em 2018, no Brasil em Dia, do Canal Gov, em 2024.

Meio ambiente

O cerrado ocupa 25% do Brasil - se estendendo por 11 estados - e é o segundo bioma mais ameaçado do país. A importância de preservar sua biodiversidade é o mote do Dia do Cerrado, celebrado em 11 de setembro. As ameaças à fauna e à flora da região foram destacadas no ano passado pela Agência Brasil e pelo Tarde Nacional, da Rádio Nacional, que ressaltou que o bioma perdeu 27% de sua vegetação nativa nos últimos 39 anos, de acordo com estudo realizado pela Mapbiomas. A Radioagência Nacional destacou que cerrado abriga as nascentes das maiores bacias hidrográficas do país, em reportagem de 2022. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, abordou como a agropecuária de exportação tem colocado o futuro do bioma em risco.

História

O dia 13 de setembro de 1987 marca o acidente radioativo mais grave da história brasileira. Nesta data, dois rapazes encontraram um aparelho de radiologia abandonado nas ruínas de um antigo hospital de Goiânia. Sem saber do que se tratava, venderam o equipamento a um ferro velho, onde ele foi desmontado, provocando o vazamento do material radioativo Césio 137. Mais de mil pessoas foram contaminadas e quatro morreram. O episódio trágico foi lembrado pela Agência Brasil, em 2018, pelo Repórter Brasil, da TV Brasil, em 2019, e pelo Revista Brasil, da Rádio Nacional, em 2024.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 7 a 13 de Setembro de 2025*

Setembro de 2025 7/9 Presidente Epitácio Pessoa assina o decreto que institui a Universidade Federal do Rio de Janeiro (105 anos) - primeira Universidade Federal criada no país Dia da Independência do Brasil A Rádio Sociedade (atual Rádio MEC) entrou no ar (102 anos) A Rádio Sociedade, doada ao Ministério da Educação e Saúde Pública, passou a se chamar Rádio Ministério da Educação (89 anos) 8/9 Dia Mundial da Alfabetização - data reconhecida pela ONU 9/9 Dia do Administrador 10/9 Nascimento do escritor, poeta e crítico de arte maranhense Ferreira Gullar (95 anos) Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio - comemoração por iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, que conta com o apoio de organizações de prevenção ao comportamento suicida em todo o mundo 11/9 Dia Nacional do Cerrado 12/9 Inauguração do Hospital de Base, em Brasília (65 anos) Inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro (89 anos) 13/9 Acidente com Césio 137 em Goiânia. Em 13 de setembro de 1987, dois catadores de material reciclável encontraram um aparelho de radiologia abandonado nas ruínas de um antigo hospital da capital e o venderam a um ferro velho, onde ele foi desmontado, provocando o vazamento do material radioativo. Mais de mil pessoas foram contaminadas e quatro morreram Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas - comemoração instituída pela Lei Nº 12.646, de 16 de maio de 2012. Tem por finalidade marcar a data do início do acidente radiológico de Goiânia, ocorrido a partir de 13 de setembro de 1987

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.