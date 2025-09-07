Hassett, da Casa Branca, diz que Fed precisa ser totalmente independente de Trump

WASHINGTON (Reuters) - Kevin Hassett, um dos principais assessores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que está na lista de candidatos para ser o próximo presidente do Federal Reserve, disse neste domingo que o banco central deve ser "totalmente independente de influência política", inclusive de Trump.

"Eu diria 100% que a política monetária, a política monetária do Federal Reserve, precisa ser totalmente independente da influência política, inclusive do presidente Trump", disse Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, ao programa "Face the Nation" da CBS News.

"O fato é que analisamos os países que permitiram que os líderes assumissem o controle dos bancos centrais, e o que tende a acontecer é que essa é uma receita para inflação e miséria para os consumidores."

As repetidas exigências de Trump para que o banco central dos EUA reduza as taxas de juros imediatamente e as frequentes repreensões ao presidente do Fed, Jerome Powell, por sua administração da política monetária, alimentaram dúvidas sobre a capacidade do Fed de definir a política de taxas de juros sem levar em conta os desejos dos políticos.

O mesmo aconteceu com a tentativa de Trump de demitir a diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, que entrou com um processo para contestar sua demissão.

O mandato de Powell como presidente do Fed deve terminar em maio de 2026. A pequena lista de candidatos de Trump para sucedê-lo inclui Hassett, o ex-diretor do Fed Kevin Warsh e o atual diretor do banco central Christopher Waller.

"Não tenho um plano para reformar o Fed neste momento. Estou apenas feliz em fazer meu trabalho", disse Hassett.

(Reportagem de Jasper Ward em Washington)