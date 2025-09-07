Topo

Hamas diz estar disposto 'a participar imediatamente da mesa de negociações'

07/09/2025 18h11

O Hamas afirmou neste domingo (7) que está disposto a retomar "imediatamente" as negociações após receber uma nova proposta por parte dos Estados Unidos.

"Recebemos, através de mediadores, ideias da parte americana para se chegar a um cessar-fogo [...] e o Hamas afirma estar disposto a participar imediatamente da mesa de negociações", indicou o movimento islamista palestino em comunicado.

Antes disso, o presidente americano Donald Trump anunciou que havia feito uma "última advertência" ao Hamas sobre o retorno dos reféns israelenses mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza, e assegurou que o movimento armado foi advertido sobre "as consequências em caso de recusa".

