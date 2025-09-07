Após fala de Tarcísio, Gilmar defende Moraes: 'não existe ministro tirano'

O ministro do STF, Gilmar Mendes, rebateu a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e em publicação em suas redes sociais afirmou não existir "ditadura da toga" no Brasil e que não há "ministros agindo como tiranos".

O que aconteceu

Decano fez defesa ao ministro Alexandre de Moraes. Sem citar nominalmente Tarcísio, Gilmar Mendes disse que não existem ministros agindo como tiranos. A publicação feita no X aconteceu horas após o governador de São Paulo dizer em ato na Avenida Paulista que "ninguém aguenta mais a tirania do ministro Moraes".

Ministro disse que o STF está cumprindo seu papel de "guardião da Constituição". O decano afirmou, ainda, que o país não aguenta mais "sucessivas tentativas de golpes, que ameaçaram a democracia e a liberdade do povo". Não houve menção direta ao governador no posicionamento.

No Dia da Independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil "ditadura da toga", tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais.

Gilmar Mendes, em publicação

Mais de 40 mil pessoas foram às ruas na capital paulista neste 7 de setembro. Bolsonaristas pediram anistia aos condenados pelos ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Ministros do STF foram os principais alvos de políticos e apoiadores durante as manifestações pelo país.

Em discurso, Tarcísio citou frase usada por Moraes no julgamento. "A impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar", disse o governador de São Paulo. Na última terça, o ministro citou que a impunidade deixaria uma cicatriz na democracia