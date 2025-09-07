Gerar sentido de soberania requer ações contínuas: 'Vem da experiência'

Depois das sanções do governo Trump ao Brasil e seus representantes, a palavra do momento é soberania: entrou nas discussões públicas, nas redes sociais, foi parar em bonés e camisetas e virou tema do desfile de 7 de Setembro neste domingo.

O que aconteceu

Novo mote do governo Lula (PT), campanha "Brasil soberano" marcou o desfile de 7 de Setembro deste ano, em Brasília. Governo passou a promover a frase para "rebater" o boné vermelho "America first" ("Estados Unidos em primeiro lugar", em tradução livre), símbolo do presidente norte-americano, Donald Trump.

Bonés com a frase em verde, azul e amarelo foram distribuídos ao público. O acessório passou a ser usado por pessoas de verde e amarelo, carregando pequenas bandeiras do Brasil. Com um empurrãozinho de Trump, Lula tem conseguido —mesmo que de forma parcial— abraçar símbolos nacionais, associados à direita e ao bolsonarismo nos últimos anos.

Sentimento de soberania vem no longo prazo

Soberania requer debate contínuo e políticas públicas de fortalecimento do estado e da cidadania. Especialistas defendem iniciativas que sensibilizem a população para a interferência estrangeira em assuntos brasileiros, mas ressaltam que isso deve estar ligado ao sentimento de pertencimento, gerado por políticas públicas de proteção ao indivíduo.

Quando se tem garantias de que os seus direitos estão sendo preservados e que aquele lugar te protege, há a sensação de soberania. Esse é um sentido que vem da experiência

Leonardo Barreto, cientista político

Sentimento de soberania não pode ser imposto de cima para baixo, diz analista. Para Barreto, a crise provocada pelos ataques à soberania brasileira é um momento de reflexão social. "O que funciona é a identificação com a terra. Essa experiência é de direitos, respeito e confiança nas instituições. Uma experiência da ideia de que é bom viver num lugar e que vale a pena lutar por ele. Esse conceito está relacionado ao dia a dia das pessoas, ao bem-estar coletivo e à dignidade dos cidadãos."

"Potências tentam ter ingerência em cima de outros, não é somente o caso brasileiro". Segundo a professora Albene Klemi, do Departamento de História da Universidade de Brasília (UnB), historicamente, países querem atuar em outros em defesa de seus interesses. Por isso, estimular a participação do cidadão amplia o sentimento de defesa de nação.

Esse é um momento histórico. A forma como o país reagirá a essas interferências pode significar o fortalecimento do sentido de soberania, que pode deixar de ser apenas um conceito abstrato.

Albene Klemi

Dependência tecnológica ou falta de políticas públicas fragilizam a soberania do país, ressalta a professora. "Por isso que há estados mais fortes e outros mais dependentes. Daí a importância dos estados se desenvolverem em prol do seu próprio povo", explica Klemi.

Soberania está relacionada à ideia de o país ter controle sobre energia, ciência, tecnologia, cultura e meio ambiente. Um exemplo dado é a soberania do Brasil em relação a questões amazônicas e ambientais. O pesquisador Helder Guimarães, do Centro Soberania e Clima (entidade independente), defende que o estado atue na conscientização social, especialmente a partir da educação, para consolidar o sentimento de soberania:

Um dever de casa que o Brasil tem que fazer é identificar formas de desenvolvimento sustentável. O Brasil é um protagonista internacional na questão ambiental. Desde o ensino básico, é fundamental que a discussão esteja na escola todos os dias. Além da educação formal, a promoção do debate público também se torna muito importante."

A defesa da soberania funciona para proteger nossas "preciosidades". Barreto destaca que isso envolve valorizar as comunidades tradicionais e as áreas de conservação, e investir em ciência e inovação, como satélites e ferramentas de inteligência, para combater pirataria e mineração irregular, por exemplo. Guimarães cita que o Brasil avançou com uma legislação que protege biomas e combate o crime organizado, mas precisa aperfeiçoar mecanismos de fiscalização para combater crimes ambientais e desmatamento. (Com Agência Brasil)